保守黨史上最慘！蘇納克道歉認敗選　致電恭喜準首相施凱爾

▲ 蘇納克選後發表談話，為保守黨慘敗道歉。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國4日舉行國會改選， 在野黨工黨已確定獲得多數席位，執政14年的保守黨成績則創下史上最慘。現任首相蘇納克雖保住席位，但稍早已承認保守黨敗選，承諾負起責任，並向即將接任首相的工黨黨魁施凱爾（Keir Starmer）表示恭喜。

綜合《衛報》等英媒，蘇納克確認保住席位後在北部自家選區里奇蒙及北阿勒頓（Richmond and Northallerton）發表談話，稱這對保守黨來說是個「艱難的夜晚」，也承認「工黨贏得這次大選，我已致電施凱爾爵士，祝賀他的勝利」。

蘇納克表示，「英國人民今晚做出發人深省的決定，有很多值得學習之處，我為損失負責」，「感謝許多優秀、勤奮的保守黨候選人，儘管他們努力不懈、在選區的政績和對社區的貢獻，他們今晚還是輸了。我很抱歉。」

請辭首相以前，蘇納克將於今天稍晚返回倫敦，針對敗選發表正式聲明，之後再回到約克郡的家中，但未透露會留任黨魁多久。

目前開出逾2/3選票，根據BBC及《獨立電視台》（ITV），工黨已贏得326席，確定在下議院650個席位中取得多數。而保守黨有多達8名內閣部長落馬，包括司法大臣喬克（Alex Chalk）、國防大臣夏普斯（Grant Shapps）及教育大臣基岡（Gillian Keegan）等。

施凱爾即將接任首相，加拿大總理杜魯道、以色列總統赫爾佐格紛紛發文恭喜。他出身人權律師，2015年進入議會，2020年接任黨魁以來持續將工黨拖向中間立場，承諾嚴格控制支出，同時重振英國萎靡不振的公共服務。

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