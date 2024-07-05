歐洲右翼崛起「英國左派工黨卻大勝」　CNN剖析逆風局勢

▲英國工黨黨魁施凱爾（Keir Starmer）率黨大獲全勝。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

英國4日舉行國會改選，中間偏左的在野黨「工黨」獲得多數席次，執政14年的右派「保守黨」創下史上最慘成績。這個結果，與歐洲各國右翼民粹主義崛起的普遍現象，形成截然不同的政治局面。

在6月歐洲選舉中，進入歐洲議會的極右翼議員人數創歷史新高，法國總統馬克宏因此要求國內提前舉行國會大選，極右翼「國民聯盟」（RN）卻在上周第一輪選舉獲勝。荷蘭本周成立了一個極右翼政府，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）更被形容為二戰法西斯領袖墨索里尼以來最右傾的領袖。

CNN指出，民粹右翼在選舉獲勝及掌權，在歐洲已經不再令人意外。儘管各國民粹崛起的原因都不相同，但整體而言，歐洲正遭受經濟低迷、移民增加、能源價格高漲等困擾，一部分是受到淨零碳排放政策影響，歐盟更總被民粹主義政客指責是國家困境的罪魁禍首，進一步助長日益強烈的歐洲懷疑主義。

▲英相蘇納克傳將請辭保守黨黨魁。（圖／路透）



不過，英國是唯一因為歐洲懷疑論公投脫歐的國家，如今為何又「逆風」選擇左翼政黨？

CNN指出，儘管工黨大獲全勝，但從大選結果可以明顯看出，英國右翼並未消亡。雖然保守黨不可否認地令人失望，但表現仍優於多個民調結果，該黨在選前甚至被預測，只能拿下不到100個席次，如果成真，將真正成為一次史詩級慘敗。

▲改革黨領袖法拉吉（Nigel Farage）被視為脫歐推手。（圖／路透）



另一個超越民調預期的，則是民粹主義右翼政黨「改革黨」，其領袖法拉吉（Nigel Farage）是川普好友，也被視為脫歐重要推手，而且迄今所有政治成就，都是未獲議會席次的狀況下達到的。

如今，法拉吉不僅為自己贏得席位，黨內同志也成功進入國會，儘管只有個位數席次，與工黨相比微不足道，但他無疑將能夠影響保守黨未來走向的辯論，並且很可能將其進一步推向極右翼。

此外，改革黨在工黨獲勝的許多選區也表現優異，使其成為本屆議會「不可能被忽視的力量」，甚至很可能進一步擴大影響力。

CNN指出，英國面臨著許多與歐洲各國一樣的問題，如果施凱爾的首相大位坐得不夠穩，右翼仍很可能趁勢而起。

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