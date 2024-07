公車司機突然倒方向盤上　15歲少女「有繫安全帶」致命車禍中身亡

▲驗屍官指出,死者是當時車上少數有繫安全帶的人。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

英國一輛校車司機在公路上行駛時,突然昏倒在方向盤上導致車禍,造成車上15歲少女貝克(Jessica Baker)身亡,然而調查發現,事發時大部分乘客都沒有繫安全帶,貝克是車上少數有繫安全帶的人。

事件發生在去年9月29日上午8時,15歲少女貝克搭乘校車,前往默西賽德郡威勒爾市(Wirral)就讀學校West Kirby Grammar School途中,校車在M53公路上發生車禍。

本案近來在利物浦法院開庭,監視器畫面顯示,公車行駛時突然倒向左側,後來爬上路堤並撞向一顆樹,調查發現40歲司機施林普頓(Stephen Shrimpton)因為患有心臟疾病,導致他在開車途中突然昏倒,後來也在事故中罹難。

Jessica Baker was described as "an exceptional young woman" and "an inspiration"https://t.co/0WtsPc7kJW