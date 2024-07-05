公車司機突然倒方向盤上　15歲少女「有繫安全帶」致命車禍中身亡

▲驗屍官指出，死者是當時車上少數有繫安全帶的人。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國一輛校車司機在公路上行駛時，突然昏倒在方向盤上導致車禍，造成車上15歲少女貝克(Jessica Baker)身亡，然而調查發現，事發時大部分乘客都沒有繫安全帶，貝克是車上少數有繫安全帶的人。

事件發生在去年9月29日上午8時，15歲少女貝克搭乘校車，前往默西賽德郡威勒爾市(Wirral)就讀學校West Kirby Grammar School途中，校車在M53公路上發生車禍。

本案近來在利物浦法院開庭，監視器畫面顯示，公車行駛時突然倒向左側，後來爬上路堤並撞向一顆樹，調查發現40歲司機施林普頓(Stephen Shrimpton)因為患有心臟疾病，導致他在開車途中突然昏倒，後來也在事故中罹難。

Jessica Baker was described as "an exceptional young woman" and "an inspiration"https://t.co/0WtsPc7kJW — My Wirral - Liverpool Echo (@MyWirral) July 4, 2024

驗屍官雷貝洛(Andre Rebello)表示，根據車上監視器畫面，車禍發生時，車上許多人都沒有繫安全帶，然而貝克卻牢牢坐在座位上沒有移動，顯示她身上似乎繫了安全帶，且驗屍發現身上有疑似被安全帶勒出的瘀傷，所以他判斷死者是有繫安全帶的，由於車上監視器沒有拍到死者如何使用安全帶的詳細情況，所以他另外向當局發布了一份報告，其中提到公車上安全帶使用的隱憂。

事件發生時，車上載有50多名學生，事件造成13人因為輕傷送醫，4名兒童傷勢較嚴重，其中1名14歲少年受到了會改變生活的嚴重傷勢。雷貝洛表示，貝克的死因為頭部重傷，司機施林普頓由於死因是自然死亡，所以沒有進一步進行調查。