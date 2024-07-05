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保守黨慘敗「14年執政告終」！英相換人做　蘇納克傳今辭黨魁

▲▼英國首相蘇納克22日在唐寧街（Downing Street）官邸外宣布7月4日舉行大選。（圖／路透）

▲ 蘇納克5月宣布提前大選時淋成落湯雞。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國國會大選結果提早出爐，出口民調顯示主要在野黨工黨以壓倒性優勢勝出，為保守黨長達14年執政畫下句點，黨魁施凱爾（Keir Starmer）將成為下任首相，而現任首相蘇納克（Rishi Sunak）傳出將在幾小時內宣布請辭保守黨黨魁。

易普索（Ipsos）為BBC、獨立電視台（ITV）及天空新聞進行的民調向來是英國大選晴雨表，此次國會改選出口民調顯示，中間偏左的工黨預估將以410席贏得過半數席位，執政的保守黨則從4年多前的365席大幅減少至僅131席，創下史上最慘成績。

BBC稍早則修正預測結果為工黨405席，保守黨154席，依然是保守黨史上新低，不過僅較此前1906年最低紀錄156席少2席。

《每日郵報》等英媒披露，蘇納克將於當地5日上午宣布辭去黨魁，但會留任至選出繼任者。他於今年5月保守黨民調落後工黨約2成的情況下宣布提前大選，震驚政府和黨內許多人，隨後他的助理和保守黨候選人陷入賭博醜聞，他也因在法國諾曼第登陸紀念活動上提早離席飽受批評。

▲▼ 英國工黨黨魁施凱爾（Keir Starmer）。（圖／路透）

▲ 施凱爾將成為下任首相。（圖／路透）

綜合CNN及《路透》，下任首相施凱爾贏得席位後向選民喊話，「在這裡和全國各地的人們今晚都表態，他們準備好迎接改變，結束政治作秀，回歸為公眾服務的政治」，「改變就從這裡開始，因為這是你們的民主、你們的社區和你們的未來。你們已經投下選票，而現在是我們兌現承諾的時候了。」

施凱爾出身人權律師，2015年進入議會，2020年接任黨魁以來持續將工黨拖向中間立場，承諾嚴格控制支出，同時重振英國萎靡不振的公共服務。

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