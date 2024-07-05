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跟著健康地圖吃台東在地美食　全聯禮券週週40抽

▲台東縣衛生局推出「夏日降肉大作戰」活動。（圖／記者楊漢聲攝）

▲台東縣衛生局推出「夏日降肉大作戰」活動。（圖／記者楊漢聲攝）

記者楊漢聲／台東報導

炎炎夏日來臨，除了運動，飲食更是減重的重要一環，根據衛生福利部國民健康署的調查顯示，我國19至64歲成人在攝取六大類食物上，大多數未達到均衡飲食的建議。為此，台東縣衛生局於今年夏天推出了「夏日降肉大作戰」活動，並特別設置了「台東健康地圖」，整合全縣16個鄉鎮市的健康餐飲店資訊，讓民眾輕鬆、健康地享受健康美食。

台東縣衛生局孫國平局長指出，減重應著重於飲食控制和增加運動量，避免過度依賴藥物。本次活動進一步推廣健康飲食觀念，參加者只需於7月1日至9月22日到指定店家消費，掃描QR code上傳消費證明（如發票、收據或用餐照片），填寫抽獎資訊即可參加「健康地圖抽抽樂」活動。

抽獎時間自7月15日至9月22日，共進行十週，每週將隨機抽出幸運者，分別獲得500元現金禮券10名及100元現金禮券30名，共計40組禮券獎品。中獎名單將每週在活動網站公佈。此外，根據參與者的消費數據，將選出5家最受歡迎的健康地圖店家，頒發健康飲食人氣獎。

衛生局也呼籲縣民踴躍參與體位管理競賽活動，藉由競賽的趣味性及獎金激勵，培養民眾隨時關注體位、運動及飲食習慣，更多活動詳情請上官方網站查詢，活動網站(https://healthy-taitung.com.tw/)、台東健康地圖連結(https://healthy-taitung.com.tw/healthymap.html)、官方LINE：@170bqwgq，或洽詢活動小組089-238858。

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