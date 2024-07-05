家長當心！暑假腸病毒仍流行　「喉嚨破洞不敢喝水」3兄弟全都中

▲腸病毒疫情進入暑假未見趨緩。（圖／記者白珈陽攝）



記者白珈陽／台中報導

暑假到來，腸病毒疫情卻未見減緩，疾管署資料指出，上週的門診人數還較前一週微幅成長，台中醫院小兒科感染科醫師徐浩庭表示，近1個月收治的小病童中，有7成都是感染腸病毒，其中有一組3兄弟先後染疫，出現高燒、食慾不振、喉嚨破洞等症狀，提醒家長雖已進入暑假，仍不能掉以輕心，「戴口罩、勤洗手」依舊是防疫的不二法則。

徐浩庭指出，近日就醫的病童除了新冠或是流感，其他約有7成是腸病毒，主要症狀為喉嚨痛、手腳有水泡，患者中有3分之1是手足口症，其他則是泡疹性咽峽炎。

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徐浩庭說，有1名1歲男童因為高燒、食慾不振就醫，到院時猛流口水，檢查發現原來整個喉嚨破洞，男童痛到不敢喝奶、吃東西，連口水都不敢吞，因此口水流個不停。

▲台中醫院兒童感染科醫師徐浩庭。（圖／記者白珈陽攝）



醫療團隊擔心男童因不進食導致脫水，將他收治住院，住院期間進行疼痛控制與靜脈營養輸液，住院3天後恢復正常進食，住院5天康復出院。後來醫療團隊發現，男童還有兩個分別2歲、7歲的哥哥，也先後感染腸病毒，幸好三兄弟即時就醫並接受治療，目前都已康復返家。

據疾管署最新監測資料顯示，6月23日至29日腸病毒急診人數為1萬9341人，較前一週的1萬9233人有些微成長，徐浩庭說，目前腸病毒尚未算得上真正意義上的大流行，在新冠疫情過後的免疫負債，是否會帶來腸病毒大流行尚未可知，不過從今年3月開始腸病毒疫情逐漸向上攀升，仍提醒家中有幼童的家長，無論是否曾染腸病毒，最好還是接種疫苗預防併發重症危及生命；另家長如發現孩子高燒不退，合併出現嘔吐、嗜睡、肌抽躍等重症前兆症狀，應立即送醫。

▲腸病毒疫情今年3月起開始向上攀升。（圖／疾管署資料）