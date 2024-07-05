拜登認「想多睡一點」！　下令未來8點後不要排行程

▲拜登表示需要更多睡眠，因此將取消晚上8時後的工作。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

美國總統拜登3日在白宮與民主黨籍的州長們會面時表示，由於他需要更多的睡眠，因此計畫未來停止在晚上8時後安排行程。此外，拜登在6月底的電視辯論會結束後幾天接受了「醫生的檢查」，而他自2月後就從未接受過健檢。幕僚強調，只是簡短檢查，而非全面體檢。

根據《紐約時報》報導，81歲的拜登3日晚間向20多位民主黨籍的州長保證，他有能力在11月打敗川普，並有效治理國家。他同時也表示，未來計畫將停止在晚上8時後安排行程，因為他需要更多的睡眠。這一言論卻也引起部分州長的不滿。

拜登的一名競選助理表示，拜登不僅要在歐洲之行的1周內備戰辯論會，除了競選工作外，他每天還需要花數小時處理總統的官方工作。

▲拜登在辯論後曾接受接受醫師的檢查。（圖／路透）



拜登競選總部發言人穆尼奧斯（Kevin Munoz）表示，「布希總統會在晚上9時前就寢，歐巴馬總統會在晚上6時30分吃晚餐。正常的總統都會尋找平衡，拜登也是如此。這與花一半時間在社交媒體上發表煽動性言論、另一半時間打高爾夫球的川普完全不同。」

自從拜登在CNN的總統辯論會中表現不佳後，部分民主黨人開始呼籲拜登退選。白宮正努力說服黨內的質疑聲浪和選民相信，拜登能夠連任。拜登4日再度強調，他打算繼續競選，並保證他不會退縮。

CNN記者3日在白宮記者會上詢問白宮發言人尚皮耶，拜登自2月的體檢後是否有接受過任何身體健康檢查，當時秘書回應沒有。另一名白宮官員則補充道，拜登的確在辯論會結束後接受醫師的簡短檢查，但是並非體檢，只是為了查看感冒狀況。