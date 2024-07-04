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社會 社會焦點 保障人權

詐騙啦！台東男被「高獲利」沖昏頭要匯7萬　警及時攔阻

▲民眾匯款7萬元 幸郵局通報關山警及時攔阻。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲民眾匯款7萬元，幸郵局通報關山警及時攔阻。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「這是典型的投資詐騙」！4日9時許，台東縣關山警察分局關山聯合所接獲郵局報稱「有民眾欲匯款，但對匯款說法含糊不清，疑似遭到詐騙，請派員前來了解」，警員凃博禹獲報隨即前往。據悉，潘民(55歲)近來需要用錢，經朋友介紹有個「阿里巴巴投資網」小投資就有高收益，所以就到郵局欲匯款新台幣7萬元，可以換新台幣20萬元。在員警及郵局職員的輪番說明勸說下，他才恍然大悟打消匯款念頭。凃員返所後，也立即通報165反詐騙中心，避免其他人遭詐。

住在台東縣關山鎮的潘民，因最近需要用到錢，朋友趁機跟他說「可以加入阿里巴巴投資網，投資小錢就有高收益」，潘民聽到立刻起了興趣，並在不清楚投資項目的狀況下，依照該網工作人員指示填具匯款單，興沖沖的到郵局匯款。

經郵局職員關懷詢問匯款用途，潘民因不了解投資具體項目，所以說話吞吞吐吐，只說要買東西。郵局職員感覺有異，遂通報警察前來協助了解。警員凃博禹到場詢問潘民「匯款給何人？用途？」等問題，潘民這才輕聲細語的說「他們是類似說阿里巴巴，類似說要升級，因為我要提現20萬，但是錢進去不夠，所以還要匯款」，凃員立刻跟他說「這就是詐騙，你錢第一次進去嚐到甜頭，之後再投錢進去就領不出來了」。

之後再問他為什麼有20萬，潘民說因為之前投資有增值，所以要再加錢進去，才能把這筆錢領出來。凃員跟他說「你朋友領到錢了嗎？沒有吧！這就是典型的投資詐騙，你被詐騙了不要匯款，跟我回派出所」。潘民聽到員警這麼一說，如雷貫耳、瞬間清醒，一再感謝員警及郵局職員，保住他的血汗錢，以後不會再「病急亂投醫」，真的太謝謝您們了。

關山警察分局表示，依據媒體報導，「阿里巴巴投資網(Alibaba Group)」是詐騙千萬不要相信，且已被通報是假投資平台，請民眾務必要慎防。詐騙集團利用互聯網仿冒搭建虛假投資平台，以「高收益」、「有漏洞」、「輕鬆賺」、「投報率高」、「簡單好操作」等噱頭吸引投資入金後，根本沒有辦法出金，還用各種理由要投資客繼續繳錢，根本錢坑。民眾若是接獲不明連結或是網路交友等訊息，千萬不要去點擊，有疑慮請循正規管道，或是撥打165反詐騙及110報案專線諮詢，方可確保自身財物安全。

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