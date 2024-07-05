　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

機場塞爆！日本入境卡關2小時　旅日達人5建議：少選晚上航班

▲各地旅客衝日本觀光旅遊，。（圖／記者蔡玟君攝）

▲各地旅客衝日本觀光旅遊。（圖／記者蔡玟君攝）

記者施怡妏／綜合報導

暑假出遊旺季到來，加上日幣大幅貶值，許多人飛日本旅遊，就有網友崩潰表示，在東京成田、羽田機場與大阪關西機場通關至少要排2小時，旅日達人林氏璧提出5建議，盡量不要訂晚班入境的航班，紙本海關申報跟Visit Japan Web都準備好，到時候看哪邊快就去哪邊。

旅日達人林氏璧在粉專「日本自助旅遊中毒者」發文，盡量避免晚上的班機，以成田機場為例，大眾交通工具的末班車大約在晚上11點，晚上7時以後降落的航班，可能會遇到交通問題。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，林氏璧強調「Visit Japan Web」的QR code是必備的，一家人每個人都要有一個，小孩也一樣，如果是同行的家人，可以使用同一個帳號生成；至於海關申報，他建議在飛機上就索取紙本並填好，「到時見機行事看走哪一邊比較快」。

對於搭乘晚班航班抵達日本的旅客，林氏璧建議可以考慮預約機場接送，或是直接在機場附近旅館過夜；他還提醒，如果下機後發現通關人潮眾多，可能需要排隊很久，最好先上廁所，準備長期抗戰。

貼文曝光，網友分享經驗，「到地下1樓買JR套票也要再排隊」、「入關排了約1.5小時左右，幸好有先去廁所再排隊，因為看到有人從隊伍中去廁所回來得重排，人潮非常壯觀、很廣又很長」、「紅眼班機的通關蠻迅速的」、「7/4，19點50分到成田，22點15分才拿到行李」。

還有網友補充，「因為出關的時間可能會比較久，如果超過預定機場接送的時間一定以上（如降落後90分鐘），有可能會被加收費用，所以請多抓一點時間，接送預定時間盡量抓2小時後比較保險」。

ET快訊
快訊／黃子佼庭訊1小時後請回　遭大陣仗包圍不回應
蘿拉吸血千萬蔡阿嘎都不知？　網炸鍋：不意外
快訊／4檔AI概念股「連續亮漲停」！　妖股狂飆漲逾3.5倍
快訊／虐打逼吃屎！天母富夫妻嗆找AIT　善良印傭原諒了
近政大、限男租客！　房東三點全露意外入鏡
快訊／Faye贏了！　陳建寧怒：欠我和華研一個道歉
快訊／找到了！新月沙灘失聯「橄欖球校隊」尋獲
快訊／黃子佼突現身開庭中！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

不認識金曲獎歌手！　許常德點出關鍵：不是得獎者的問題

孩子暑假「不肯去阿公家」　媽喊像做工！一票卻羨慕：收乾孫子嗎

心疼蔡阿嘎　陳沂曝1事「比損失千萬更心痛」：這種人就是慣性說謊

閨蜜寄彌月禮到公司「隔壁同事卻拆來吃」　他一聽原因傻眼了

蘿拉吸血千萬都不知「蔡阿嘎年收破億？」　PTT炸鍋：不意外

全台熱翻「大台北、中南部山區紫爆」　連3天午後雷雨擴大

嘴網友「你殭屍嗎？」　萊爾富Threads小編挨轟！他搖頭：相當低級

蔡阿嘎找前員工回鍋！老粉讚爆「喜歡以前的企劃」：感覺又帥了

太詳細曝蘿拉手段「蔡阿嘎擋人財路」　網驚抖：背後恐有高人指點

找工作別擔心！讓前輩們幫你指點迷津

韓妞遊台「民宿拒英文溝通」　被掛電話一臉矇：不會再來

狠母攜2女兒碧潭雙亡！爺、奶赴板殯認屍痛哭

沖繩聽到「給愛麗絲」　循聲真找到垃圾車XD

女房客欠5個月房租避不見面　租管斷電催繳她嗆：告你竊盜

江坤俊妻挺夫內幕 網爆「小三擺正宮姿態」｜20240704 ET午間新聞

砂石車左轉遇女騎士直接超車　後車嚇爛長按喇叭提醒救1命

疑姊姊玩打火機釀禍！　高雄2歲女童命喪火窟

孫安佐自認不是壞小孩　再說我有病試試看

浪貓進店被電動門困住　慌張哀號網笑：喵投羅網

路霸夫婦停巷弄堵雙向行車　被催促反嗆：沒差！車租的

不認識金曲獎歌手！　許常德點出關鍵：不是得獎者的問題

孩子暑假「不肯去阿公家」　媽喊像做工！一票卻羨慕：收乾孫子嗎

心疼蔡阿嘎　陳沂曝1事「比損失千萬更心痛」：這種人就是慣性說謊

閨蜜寄彌月禮到公司「隔壁同事卻拆來吃」　他一聽原因傻眼了

蘿拉吸血千萬都不知「蔡阿嘎年收破億？」　PTT炸鍋：不意外

全台熱翻「大台北、中南部山區紫爆」　連3天午後雷雨擴大

嘴網友「你殭屍嗎？」　萊爾富Threads小編挨轟！他搖頭：相當低級

蔡阿嘎找前員工回鍋！老粉讚爆「喜歡以前的企劃」：感覺又帥了

太詳細曝蘿拉手段「蔡阿嘎擋人財路」　網驚抖：背後恐有高人指點

找工作別擔心！讓前輩們幫你指點迷津

被婆婆嫌棄配不上她兒子　29歲媳婦火大「製作汽油彈」炸車報復

屏東37歲男意外過世「1家7人生活困難」　枋寮警聯手友人送暖

陸正妹警花「無罩執勤」悲劇了！認了有性癖　社群狂PO大尺度辣照

鏖戰3小時斬獲2連勝　喬科維奇4盤戰勝費利闖溫網32強

日本友誼市山形市長率51人力挺台南觀光　黃偉哲以芒果、火龍果熱情相迎

岡山人15年回憶收攤！　「異人館」租約到期吹熄燈號

快訊／黃子佼遭控性侵！庭訊1小時後請回　見媒體大陣仗包圍不回應

不爽博愛座有人！50歲業務員提袋打人嗆「白爛」　硬坐對方身上

不認識金曲獎歌手！　許常德點出關鍵：不是得獎者的問題

21連勝寫紀錄！　球后斯威雅蒂力退瑪蒂奇闖溫網32強

日本靜岡紅臉頰草莓乾 全球超夯10包組

生活熱門新聞

蔡阿嘎不自殺聲明　媒體人：蘿拉這麼大尾喔

快訊／才剛發完影片　蔡阿嘎突發不自殺聲明

蔡阿嘎曝手法　64萬YTR笑：低端A錢模式

愛家名醫外遇　小三現況曝光

江坤俊被爆追求許藍方　雙方經紀人回應

一張250還會過期　自然人憑證被嫌爛　

「蔡阿嘎擋人財路！」網驚抖：背後恐有高人指點

遇最慘暑假！花蓮7年名店「黑金通」宣布停業

台北即將飆破40℃？　專家：很快就會有答案

最酷熱時刻要來了！今明兩天達最強　2地熱到「黑發紫」

「小暑」要來了！5生肖越熱越旺

正妹「抓馬尾低頭」安慰男友爆紅！本尊首發聲

吸血千萬都不知「蔡阿嘎年收破億？」PTT炸鍋

大台北等2地區飆破37℃　午後雷雨炸嘉義以南

更多熱門

相關新聞

林志玲帶兒去遊樂場　陪玩親餵水獲讚

林志玲帶兒去遊樂場　陪玩親餵水獲讚

台灣第一名模林志玲與日本「放浪兄弟EXILE」成員AKIRA（黑澤良平）結婚之後，生活重心回歸家庭，鮮少公開露面。不過，有網友4日聲稱在日本台場的兒童遊樂場巧遇林志玲，林志玲穿著哆啦A夢上衣，陪兒子一起玩遊樂設施，本人真的很低調，對小孩也超級溫柔、有耐心。

日販賣機前驚見「神秘牛皮紙袋」

日販賣機前驚見「神秘牛皮紙袋」

日本變烤爐！靜岡飆39度　氣象廳：明天更熱

日本變烤爐！靜岡飆39度　氣象廳：明天更熱

花東暑假訂房率「比去年掉20%」　振興補助5.6萬房、53團申請

花東暑假訂房率「比去年掉20%」　振興補助5.6萬房、53團申請

中國海警頻騷擾台日菲！惹惱區域各國　揮刀斧、斷手指、丟催淚彈

中國海警頻騷擾台日菲！惹惱區域各國　揮刀斧、斷手指、丟催淚彈

關鍵字：

旅遊日本機場通關暑假

讀者迴響

熱門新聞

蔡阿嘎不自殺聲明　媒體人：蘿拉這麼大尾喔

快訊／才剛發完影片　蔡阿嘎突發不自殺聲明

竹北女警「抹黃賣淫」內幕！　竟是長官內鬥犧牲品

蘿拉真實背景被挖出！受害苦主現身爆內幕

蔡阿嘎曝手法　64萬YTR笑：低端A錢模式

獨／性侵女兒100次逼整形　狼父挨告突死亡

1年激瘦33Kg！他靠超慢跑擺脫3高＋脂肪肝

花60元停車「發票中千萬」明天不領就充公了

愛家名醫外遇　小三現況曝光

公婆疼孫卻百般刁難她！狠母萌報復心親手送走2女兒

限男租客！房源照房東三點全露意外入鏡

林志玲帶兒去遊樂場　陪玩親餵水獲讚

江坤俊被爆追求許藍方　雙方經紀人回應

網爆「蘿拉疑捲南寧詐騙」3線索全符合！

蔡阿嘎再宣布1重磅消息！台大前員工回鍋

更多

最夯影音

更多

韓妞遊台「民宿拒英文溝通」　被掛電話一臉矇：不會再來

狠母攜2女兒碧潭雙亡！爺、奶赴板殯認屍痛哭

沖繩聽到「給愛麗絲」　循聲真找到垃圾車XD

女房客欠5個月房租避不見面　租管斷電催繳她嗆：告你竊盜

江坤俊妻挺夫內幕 網爆「小三擺正宮姿態」｜20240704 ET午間新聞

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面