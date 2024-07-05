機場塞爆！日本入境卡關2小時　旅日達人5建議：少選晚上航班

▲各地旅客衝日本觀光旅遊。（圖／記者蔡玟君攝）



記者施怡妏／綜合報導

暑假出遊旺季到來，加上日幣大幅貶值，許多人飛日本旅遊，就有網友崩潰表示，在東京成田、羽田機場與大阪關西機場通關至少要排2小時，旅日達人林氏璧提出5建議，盡量不要訂晚班入境的航班，紙本海關申報跟Visit Japan Web都準備好，到時候看哪邊快就去哪邊。

旅日達人林氏璧在粉專「日本自助旅遊中毒者」發文，盡量避免晚上的班機，以成田機場為例，大眾交通工具的末班車大約在晚上11點，晚上7時以後降落的航班，可能會遇到交通問題。

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此外，林氏璧強調「Visit Japan Web」的QR code是必備的，一家人每個人都要有一個，小孩也一樣，如果是同行的家人，可以使用同一個帳號生成；至於海關申報，他建議在飛機上就索取紙本並填好，「到時見機行事看走哪一邊比較快」。

對於搭乘晚班航班抵達日本的旅客，林氏璧建議可以考慮預約機場接送，或是直接在機場附近旅館過夜；他還提醒，如果下機後發現通關人潮眾多，可能需要排隊很久，最好先上廁所，準備長期抗戰。

貼文曝光，網友分享經驗，「到地下1樓買JR套票也要再排隊」、「入關排了約1.5小時左右，幸好有先去廁所再排隊，因為看到有人從隊伍中去廁所回來得重排，人潮非常壯觀、很廣又很長」、「紅眼班機的通關蠻迅速的」、「7/4，19點50分到成田，22點15分才拿到行李」。

還有網友補充，「因為出關的時間可能會比較久，如果超過預定機場接送的時間一定以上（如降落後90分鐘），有可能會被加收費用，所以請多抓一點時間，接送預定時間盡量抓2小時後比較保險」。