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社會 社會焦點 保障人權

「港福洋」遭日方登船檢查！8人被帶回　船東：以前這樣都沒越界

記者郭世賢、莊智勝／基隆報導

基隆八斗子籍「港福洋266號」漁船疑越界到日本海域捕撈，今(5日)凌晨遭日本海上保安廳公務船攔截，並登船檢查，船上8人都遭帶回日本接受調查，目前狀況仍然不明。蔡姓船東受訪時表示，「以前都是這樣抓」，沒有遇過越界問題；基隆區漁會總幹事陳文欽則表示，目前已經聯繫家屬與船東，漁業署、海巡署也已經介入，正積極與日方協調中。

▲▼ 福洋266 。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲「港福洋266號」漁船。（圖／記者郭世賢翻攝）

蔡姓船東接受媒體電訪時表示，「港福洋266號」作業地點並非是在釣魚台海域，因截至目前都無法與船上人員取得聯繫，因此情況如何仍然不明；但蔡姓船東不解，直指「以前都這樣抓，就沒有越界勒！」現在也不知道該怎麼辦，海巡署已經介入，派船前往處理。

陳文欽則說，事情發生時間是在半夜，「港福洋266號」遭日方攔截，並登艇進行檢查，「現在只知道團隊有登船檢查，登船檢查在國際上是很稀鬆平常的事，但現在都還在持續聯絡、瞭解狀況中，但目前還未聯繫上，對於細節暫無法說明。

海巡署指出，今清晨6時50分接獲通報，「港福洋266號」船長友人報案，表示今日凌晨「福」船於彭佳嶼東北方288浬(暫定執法線外1.5浬)，遭日本公務船登檢，該船的2名台籍盛姓船長與洪姓輪機長、6名印尼籍船員均被帶回，目前狀況仍然不明，漁業署、海巡署正積極與日方聯繫處理中。

▼基隆漁船遭日方登檢位置圖。（圖／海巡署提供）

▲▼ 。（圖／海巡署提供）

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