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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陸委會新任副主委沈有忠亮相　嘆兩岸事務「變化快、變數多」

▲▼陸委會副主委沈有忠。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委沈有忠。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

陸委會7月新到任的副主委沈有忠4日在陸委會例行記者會亮相，他表示，加入陸委會的行列非常榮幸，同時也戰戰兢兢，「希望盡早恢復兩岸健康有序的交流。」

沈有忠在記者會的最後由陸委會主委邱垂正介紹出場，他提到，承蒙主委邱垂正的信賴與器重，他自7月1日從東海大學借調到陸委會服務，「加入陸委會的行列，跟優秀的同仁一起努力，感覺非常榮幸。」

沈有忠說，同時，他也是戰戰兢兢的，現在的兩岸事務非常繁瑣，變化非常快速，變數也非常多，過往兩岸事務是在雙方有了一些默契，或是一些溝通後就可以順利進行交流，「但現在變數非常多，變化也非常快，在這個時間加入陸委會服務，是深具挑戰的一個任務。」

▼陸委會主委邱垂正（左）向媒體介紹沈有忠（右）。

▲▼陸委會主委邱垂正、副主委沈有忠。（圖／記者蔡紹堅攝）

沈有忠強調，希望盡早能夠恢復兩岸健康有序交流，並且能夠維持台海地區的和平穩定，「這是我們現階段最重要的一個目的和使命。」

沈有忠先前為東海大學政治學系的教授，研究專長為政治制度、憲政選擇、半總統制專題，過去經常在媒體上撰寫政治評論。值得注意的是，沈有忠也曾參與撰寫陸委會的「大陸與兩岸情勢簡報」，並在3月的簡報中指出，政府應慎防民生議題遭中共介入，例如「一顆蛋弄垮一個部長」的效應。

陸委會目前共有3名副主委，除了新加入的沈有忠外，還有梁文傑及李麗珍，據了解，3人各有不同的業務職掌，梁文傑擔任發言人並督導法政業務，李麗珍督導經濟、港澳業務，沈有忠督導文教業務。

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