澎湖漁船疑涉違反陸伏季休漁規定　陸委會：透過管道化解不必要揣測

▲陸委會副主委兼發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者魏有德／台北報導

澎湖漁船「大進滿88號」昨（2）日晚間在金門外海海域進行捕撈作業時，突遭2艘陸海警船登船檢查，最終連人帶船被帶回泉州圍頭調查，引起兩岸各方關注。對此，陸委會今（3）日發聲明指出，相關事件疑涉違反中國大陸伏季休漁之規定，將透過兩岸管道洽請陸方儘速說明事件始末及登檢帶回之原因，化解不必要的揣測。

▲澎湖籍漁船大進滿88號遭陸海警船帶回泉州圍頭港。（圖／記者張君豪翻攝）

據了解，「大進滿88號」漁船在捕撈小管作業時，兩艘陸海警船突然靠近拍照蒐證，隨後便靠近登船檢查，此時，「大進滿88號」向海巡署求援，海巡署陸續派出三艘船艇前往事發地點，不過，大陸海警船也先後增援至7艘船艇。

雙方一陣廣播喊話後，海巡署船艇為避免事態升級，同時，海巡署船艇已接近大陸內水，因此選擇退離。海巡署指出，大進滿88號於晚間10時被押進圍頭港，該船被登檢位置距中國晉江11.2浬，後續將由陸委會、漁業署透過兩岸管道協調中方盡早放人。

漁船被扣事件發生後，引起兩岸輿論關注。陸委會表明會透過兩岸相關管道與大陸溝通，了解事件原委，同時，陸委會也呼籲，「希望中共主管部門在釐清原因後，儘速依有關規定與程序釋放我方人船，並確保人員平安。」