「大進滿」船長有糖尿病、高血壓　邱垂正：盼陸方提供必要藥物

▲陸委會主委邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

澎湖籍漁船「大進滿88號」2日晚間在金門外海作業時，遭中國大陸海警船押回福建圍頭港，至今尚未獲釋，並傳出船長患有糖尿病及高血壓，家長擔憂可能有缺藥的狀況。對此，陸委會主委邱垂正4日表示，希望陸方秉持人道的精神，提供必要的藥物，確保我方人員能平安返回。

邱垂正在陸委會例行記者會上提到，陸委會得到消息後，第二天就請海基會洽海協會，期望對方的主管機關能儘速公布事件的事實狀況，依照有關規定與程序，釋放我方人船，並確保人員平安。

邱垂正說，「海基會的文發過去後，陸方有關部門也很快公布，說是違反休漁期，以及使用的漁具網孔過小。」

邱垂正特別提到，陸方每年都有休漁期，今年是5月至9月中，過去我方的漁業署、海巡署都會發相關的通告，向漁民宣導，避免進入陸方的水域捕魚，「畢竟這個政策除了維護海洋資源的生態，也是避免過度捕撈，有其正當性。」

▼澎湖籍漁船「大進滿88號」遭陸方扣押 。（圖／記者陳洋翻攝）



但邱垂正也說，大陸的白牌漁船或是三無漁船也常進入我方海域來捕撈，「他們那邊不能捕，就跑到我們這邊捕，所以我方也不同意陸方漁船越界捕撈，若發現陸籍漁船越界作業時，海巡署仍會維護我方漁民的權益。」

有媒體報導，「大進滿88號」的船長有糖尿病、高血壓等慢性病，需要定期服藥，家屬非常擔憂其健康狀況，希望能赴陸送藥及探視。邱垂正回應，若被扣押的船長，或是船上的人員有身體健康的問題，希望陸方要秉持著人道的精神，提供必要的藥物，以醫治並確保我方人員能平安返回。

另外，外界對陸方此次大動作扣押人船的動機有許多猜測，邱垂正強調，希望各界不要做不必要的、預言式的推理，因為對本案的處理沒有幫助，也會增加家屬的心理負擔，「政府會盡最大的努力，爭取相關人員儘速平安返回。」