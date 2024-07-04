陸媒「盯梢」政論節目案　邱垂正：我從未說「確有其事」

▲陸委會主委邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

陸媒「盯梢」台灣政論節目案已調查超過一周，有立委質疑，陸委會主委邱垂正曾在立法院說「有」發生此事，但現在卻找不到證據。對此，邱垂正4日澄清，自己從來沒講過「確有其事」，所說的「有」，是指「有在調查此事」。

邱垂正在陸委會的例行記者會上表示，他當天在立法院備詢，只剩下兩秒鐘的回應時間，他是說「有跟文化部在進行行政調查」，所說的「有」，是說「有在進行這個調查」，不是說有這件事。

邱垂正強調，自己從來沒說過「確有其事」這四個字，因為當天在立法院根本沒有時間講。

▼邱垂正在立法院備詢。（圖／記者屠惠剛攝）



邱垂正還說，各主管機關，包含文化部、NCC，都有依職權向必要的相關機關還有人士進行了解與約晤，正在儘速彙整處理情形，進一步會同相關機關共同查處，並會在適當的時機對外說明。

國民黨籍立委羅智強3日在臉書上發文表示，陸媒「盯梢」一案，綠媒指證歷歷，民進黨立委沈伯洋更言之鑿鑿，說自己兩個月前就知道，連陸委會主委邱垂正在立法院答詢時，也親口證實「確有此事」。

不過，陸委會副主委、發言人梁文傑近日接受廣播節目訪問時坦言，行政調查目前有碰到困難，因為大家都否認，可能要看看有沒有別的證據。