煙火失控亂噴「衝進觀眾席」！傳1人臉炸傷　美國慶活動6人送醫

▲猶他州國慶表演的煙火故障失控。(圖/翻攝X)



記者吳美依/綜合報導

美國猶他州普若佛(Provo)一場國慶活動發生意外,其中幾枚煙火發射後,竟然沒有飛往天空,反而失控衝進觀眾席與球場,導致至少6人受傷送醫,據傳其中一人也遭炸傷臉部,驚險畫面在社群媒體上流傳。

ABC與福斯新聞等媒體報導,為了慶祝7月4日美國獨立日,楊百翰大學(Brigham Young University)拉維爾愛德華茲體育場(LaVell Edwards Stadium)每年都會舉辦名為「火焰體育場」(Stadium of Fire)的慶祝活動。

#BREAKING: Multiple people are reportedly injured after a multiple fireworks malfunctioned and shot into the crowd during the opening ceremonie for the 4th of July show



#Provo | #Utah



Currently, Multiple people are reportedly injured during the national anthem at the… pic.twitter.com/wte89yA2pU