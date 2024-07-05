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煙火失控亂噴「衝進觀眾席」！傳1人臉炸傷　美國慶活動6人送醫

▲▼煙火失控亂噴「衝進觀眾席」！傳1人臉炸傷　美國慶活動6人送醫。（圖／翻攝X）

▲猶他州國慶表演的煙火故障失控。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

美國猶他州普若佛（Provo）一場國慶活動發生意外，其中幾枚煙火發射後，竟然沒有飛往天空，反而失控衝進觀眾席與球場，導致至少6人受傷送醫，據傳其中一人也遭炸傷臉部，驚險畫面在社群媒體上流傳。

ABC與福斯新聞等媒體報導，為了慶祝7月4日美國獨立日，楊百翰大學（Brigham Young University）拉維爾愛德華茲體育場（LaVell Edwards Stadium）每年都會舉辦名為「火焰體育場」（Stadium of Fire）的慶祝活動。

未料，在今年升旗儀式的軍機表演期間，煙火失控衝入人群，現場民眾驚恐大叫，多人受傷送醫，表演一度暫停。據信至少1人臉部受傷，1名表演者差點被擊中，而發射煙火的舞台甚至燃起小火，幸好很快就被撲滅。

主辦單位「美國自由節」（America's Freedom Festival）發布聲明，強調對於安全高度重視，所有煙火在表演前夕都經過徹底檢查，「我們的心與那些受影響的人同在，也正在追蹤他們的狀況，確保他們沒事。」

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