女網紅直播一半被車撞飛！自後撞上「急速翻轉墜地」驚悚畫面曝

記者鄭思楠／綜合報導

大陸有網友7月3日發布一段直播影片稱，女直播主「盈盈徒步西藏青藏線」在青海共和縣青海湖旅遊專線的公路邊直播時，被一輛黑色商務車從後面高速撞上。3日晚，當地交警大隊瞭解到，事發後他們接到報警，被撞女直播主已被送往醫院，目前沒有生命危險。

▲女網紅直播一半被車撞。（圖／翻攝自極目新聞）

據《極目新聞》報導，現場直播影片顯示，女直播主「盈盈徒步西藏青藏線」正在馬路邊直播，馬路上不時有車輛通過，一輛黑色商務車從遠處疾馳而來，不知何故突然撞上女直播主，鏡頭隨即倒下，影片中傳出急煞車的聲音。

「盈盈徒步西藏青藏線」有6.4萬名粉絲，最近一條影片發布於7月3日上午10時38分，她在影片中介紹了3日計劃徒步的路程是23公里。

有網友在留言區表示，事發中午12時20分許，事發地點在從青海省共和縣江西溝鎮前往黑馬河鎮方向的青海湖旅遊專線上，距離黑馬河鎮約5公里。

3日晚，當地120工作人員表示，女直播主被送往了海南州人民醫院。海南州人民醫院工作人員表示，女子頭部受傷，暫無生命危險，已經轉到住院部。

轄區倒淌河交警大隊工作人員稱，被撞女直播主已送醫，目前無生命危險，事故原因正在進一步調查處理中。