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路透：若拜登決定退選　副總統賀錦麗是首要替代人選

▲美國2024總統大選辯論。拜登。（圖／達志影像／美聯社）

▲拜登能力備受質疑。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

路透社報導，根據源自美國總統拜登競選團隊、白宮及民主黨全國委員會的7名資深消息人士，如果拜登決定退出總統選戰，副總統賀錦麗（Kamala Harris）將是首要替代人選。

根據路透社，拜登上週與共和黨籍前總統川普辯論時表現笨拙，時而語無倫次，因而受到廣泛批評，並在民主黨內掀起一波恐慌，因為擔心他的身體狀況不足以勝任總統第2任期，同時要求他高級幕僚請辭的呼聲四起。

▲部分聲音認為，美國副總統賀錦麗是拜登之後的首要替代人選。（圖／路透社）

▲部分聲音認為，美國副總統賀錦麗是拜登之後的首要替代人選。（圖／路透社）

據報導，除了賀錦麗以外，一些具影響力的民主黨人也提出替代拜登的其他人選，包括受歡迎的內閣成員及民主黨籍州長，像是加州州長紐松（Gavin Newsom）、密西根州長惠特梅爾（Gretchen Whitmer）及賓州州長夏皮洛（Josh Shapiro）。

但上述消息人士指稱，試圖迴避賀錦麗是一廂情願的想法，幾乎不可能做到。

這些消息人士表示，如果賀錦麗獲得黨內提名成為候選人，她將接管拜登競選團隊募得的資金，賀錦麗是所有替代人選中知名度最高的，在可以認真考慮為候選人的民主黨人中，她的民調也是最高。

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