最慘暑假！花蓮7年名店黑金通宣布停業：地震後不斷自問該離開嗎

▲花蓮7年名店黑金通宣布9月停業。（圖／翻攝黑金通臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

花蓮今年歷經兩次地震災害，觀光及農產運銷慘遭重創，連該是最多遊客的暑假都未恢復人潮，讓許多在地業者吃不消。對此，花蓮7年名店「黑金通」宣布將於9月停止營業，「我相信0403後所有的花蓮人，都在問自己一個問題，『該離開嗎？』，我也問過自己無數次，但其實答案早就在你自己的心裡」。

黑金通老闆4日晚間9時55分在粉專發文表示，他26歲在台北上班，快把身體搞壞才回到花蓮創業，10年間陸續開了2間店，第一間賣出後就剩下黑金通了。

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老闆表示，0403大地震後，他們被封鎖導致一個月無法營業，所幸5月恢復營業後，營業額比想像中的好，「接著就迎來了10年來最不像暑假的暑假，我相信0403後所有的花蓮人，都在問自己一個問題，『該離開嗎？』，我也問過自己無數次，但其實答案早就在你自己的心裡」。

老闆認為，強者找方法，弱者找理由，但這個時刻沒有人是弱者，強者心裡也早有答案並作出行動；他對創業10年間支持過的每一位朋友道謝，雖然黑金通將停止營業，但他仍會堅持創業這條路。

網友看完紛紛留言，「好難過，以後吃不到了」、「不管未來你們會再哪裡重新出發，一定會全力支持」、「辛苦了！謝謝你們曾經的努力與感謝。4月震後我還是保留3月預訂行程前往花蓮，大家都加油吧」、「辛苦了，花蓮少數做出口碑可以經營這麼久的好餐廳」。