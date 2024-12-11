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歡慶國際移民日　新北市圖推動「新住民公益故事團」

▲新北市圖推動「新住民公益故事團」。（圖／新北市立圖書館提供）

▲新北市圖推動「新住民公益故事團」。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

切仔麵、擔仔麵、牛肉麵、越南河粉、椰奶燉牛肉湯，12位來自印尼、緬甸、菲律賓、越南、馬來西亞等國家的新住民媽媽，新北市立圖書館表示，為迎接即將到來的國際移民日，將家鄉道地美食變成故事劇，透過生動有趣的戲劇演出，帶大家認識東南亞料理的小故事，同時輕鬆學習東南亞飲食相關單字，擴展學童飲食文化的國際視野。

新北市立圖書館吳佳珊館長表示，每年12月18日為「國際移民日」，新北市目前擁有超過11萬的新住民人口，新住民子女數量亦為全臺最多，讓孩子了解不同國家的文化、培養國際觀，是新北市重要的教育政策與目標，除了推動打造友善多元文化校園的「國際飲食教育扎根計畫」，新北市立圖書館也透過成立「新住民公益故事團」，讓新住民媽媽可以藉由演出家鄉故事劇的方式與大家分享各國特色文化。

想要了解不同的文化，美食往往是最好的切入點，不同文化背景造就不同的口味、烹調方式等，不只是味覺上的享受，也是每個國家獨特的文化風格。今年新北市「新住民公益故事團」年度公演，新住民媽媽特別融合臺灣、越南、印尼、緬甸的美食，自製「美味大冒險」家鄉故事劇，邀大家一起來看故事劇學語言，享受不一樣的東南亞料理的閱讀饗宴。

歡慶國際移民日，中和分館也特別從12月14日起推出「美食零距離」東南亞文化體驗活動，4位新住民媽媽將和大家分享東南亞傳說與美食，分別為12月14日「飄洋過海的特色越式香蘭糕與民間愛情故事」、12月18日「越南法國麵包與歷史民間故事」、12月20日「印尼傳統甜品拉椰糕與民間故事」以及12月21日「傳統泰國新年—潑水節的故事」。

12月16日至20日則與移民署新北市服務站合作，推出「東南亞書房」行動閱讀服務，讓新住民朋友到服務站洽辦事務時，便可以借閱家鄉的書籍，享受閱讀樂趣。12月29日「美味大冒險」新住民多元文化故事劇將於總館3樓演講廳演出，活動免費，詳細活動資訊及報名方式請至「新北市立圖書館」網站查詢。

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