新北鶯歌建國休閒廣場翻新　區長曾明華：打造優質運動環境

▲建國休閒廣場翻新創造無限可能。（圖／新北市鶯歌區公所提供，下同）

記者戴上容／新北報導

世界棒球12強奪冠掀起全台運動熱潮，世界冠軍教會我們相信自己、勇敢追夢，在追夢的路上，最基礎的最重要，完善的場地及扎實的訓練等不可或缺。新北市鶯歌區公所重新整修建國休閒廣場籃球場，鶯歌區長曾明華表示，本次工程總經費780萬元，由教育部體育署充實全民運動環境計畫核定補助455萬元、新北市政府民政局補助325萬（含呂家愷議員、蘇泓欽議員建議款共計80萬元），本工程於12月4日竣工，預計年底前啟用。

鶯歌區公所表示，在鶯歌有一重要場所即為建國休閒廣場，提供在地民眾運動及舉辦活動，不必擔心日曬雨淋，多功能且有效的運用為民眾帶來便利與帶動運動風氣，惟原有風雨球場屋頂帆布幾經風吹日曬，材料明顯脆化且嚴重破損，為改善上述問題及打造友善環境除改善既有天幕、地坪全面翻新、增加照明設備，也改善排水設施並更新籃球柱保護墊及籃球框架，預期透過籃球場整建工程能大幅提升民眾使用安全性及舒適度，創造優質安心的運動環境。

值得關注的是，本次工程在籃球場屋頂部分特別採用PTFE玻璃纖維永久膜材質，此種材質自潔性佳，灰塵、污垢不易附著，透過雨水即可帶走表面髒汙；結構加工性佳，因接合效率高，結構強度不會因為溫度上升而降低；抗紫外線安定，不易發生變色或龜裂等現象。上述特點可大幅提升建國休閒廣場籃球場的使用年限，更能降低維護管理成本。

鶯歌區長曾明華說，建國休閒廣場籃球場是在各單位積極推動，以及鶯歌區公所用心建設下所建置而成的風雨球場，希望全面翻新後的建國休閒廣場可以為民眾提供更好的活動空間選擇，培養全齡終身運動習慣，也能讓愛運動的孩子健康追夢、創造無限可能！