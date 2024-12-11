台中保母狠心虐死1歲女嬰「小桃子」　最高院判9年3月定讞

▲台中1歲女嬰「小桃子」遭虐致死，蔡姓保母今被判刑定讞。（圖／資料照／家屬提供）

記者吳銘峯／台北報導

台中市1歲女嬰「小桃子」，2022年11月間被送至蔡姓保母家托嬰，卻出現顱內出血陷入昏迷，搶救24天後不治。經調查後，原來是蔡姓保母猛力搖晃小桃子，造成小桃子腦傷，案經國民法官審理後，一審依照「傷害兒童致死罪」判刑9年3月，二審維持，案經上訴第三審，最高法院11日駁回上訴定讞。

本案因小桃子的母親，在2022年11月中旬召開記者會，宣稱自己將女兒送到蔡姓保母家中，結果卻因顱內出血，送到醫院急診，醫師診斷為外力重創造成顱內出血。母親還當場打電話給蔡姓保母對質，保母堅稱自己照顧小孩很用心，沒有傷害女嬰，也沒有刪除監視器畫面，完全配合調查。

但令人遺憾的是小桃子在送醫24日後，仍因腦部傷勢嚴重不治身亡。檢警展開調查，認為蔡姓保母涉嫌虐童，經過偵辦後，檢方依照「傷害兒童致死」等罪嫌提起公訴。一審台中地方法院交由國民法官審理。

而一審國民法官審理時，蔡女否認犯案，而國民法官根據客觀事證，認為蔡女確實兩度虐童，第一次是以外力撞擊或扭轉小桃子的耳朵，造成她右側耳廓瘀傷，這部分判刑3月；第二次則是以不明方式用力搖晃小桃子，造成她急性硬腦膜下出血、腦水腫、雙側瀰漫性視網膜出血，最後送醫不治，這部分依照傷害兒童致死判刑9年。

案件上訴二審，台中高分院的二審也維持相同刑度。全案再上訴第三審，最高法院審理後，認為二審認事用法並無違誤，11日駁回上訴，全案定讞。