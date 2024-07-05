他嫌「自然人憑證」一張250還會過期　釣出一票人共鳴：超廢還要錢

▲自然人憑證一張250元還有期限，他狂嫌嘆「幹嘛不雙證件綁定手機線上認證」。（示意圖／記者趙蔡州攝）

網搜小組／趙蔡州報導

自然人憑證像是「網路身分證」，辦理後才可透過網路使用多項政府服務，但有網友卻覺得非常麻煩，表示政府為何不讓民眾以雙證件綁定手機線上認證就好，反而要讓人民花費250元辦理自然人憑證，質疑「是不是圖利廠商」，貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO在批踢踢埋怨自然人憑證，質疑政府為何不讓民眾以雙證件綁定手機線上認證就好，反而要麻煩民眾花費250元且必須浪費時間臨櫃辦理，直呼「是不是圖利廠商」，「而且很多政府的線上服務必須綁定自然人憑證，也不全面改用健保卡取代，數位部還在出國研究點麵線是不是？」

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貼文一出立刻引發網友熱議，有不少人表示「辦了，但完全不知道有什麼用途，笑爛」、「我可以接受每次延展收個幾百元，但要請假去現場辦真的擾民」、「不懂為什麼這個東西有使用期限，健保卡就沒有」、「這最麻煩的是這東西會過期」、「現在很多服務用健保卡也能認證了，自然人憑證超沒用」、「這東西真的超廢又難用，還要錢」。

▲網友表示「自然人憑證簽公文都要用」。（圖／翻攝自批踢踢）

也有內行人解釋，「期限是法規憑證規定的更新期間，怕你這人早就沒了卻還可以一直用你的憑證來處理各項事務」、「憑證這種東西技術標準就是要有期限的，用處確實是不大，但還一直存在，就代表確實有你無法理解的作用存在」，也有人說「公務員強制使用」、「簽公文都要用真的煩」、「自然人憑證真的煩，偏偏簽公文都要用」。

事實上，內政部為了推廣行動自然人憑證，決定擴大自然人憑證臨櫃申辦服務，民眾只要攜帶手機等行動裝置到全國24個戶政事務所，即可臨櫃申辦行動自然人憑證，申辦費只要新臺幣30元，免隨身攜卡，直接享有隨時隨地的網路真實身分識別、數位簽章及加解密服務。

內政部資訊服務司還說，民眾也可依自身需求選擇申辦250元的自然人憑證晶片IC卡後，再請戶所協助在手機等行動裝置註冊及綁定行動自然人憑證或返家自行操作，完成後就可使用壽險公會保險存摺、投資人集保資料查詢、地政系統查詢及中華電信支付等超過20個機關資訊系統線上服務。