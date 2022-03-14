立委抱怨自然人憑證APP難用不普及　徐國勇允諾立即改進範圍擴大

▲內政部長徐國勇。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

內政部日前推出「行動自然人憑證APP」，民眾只須下載APP並完成註冊後，就可以指紋或臉部辨識進行身分識別或網路簽名，卻遭民眾抱怨難用又不普及。對此，內政部長徐國勇14日表示，內政部會針對問題做相關改進，跟電信業、金融業介接一段時間後，使用範圍會再擴大。

內政部在今年2月16日推出「行動自然人憑證APP」，安全性符合國際標準，民眾只須下載APP並完成註冊後，就可以指紋或臉部辨識進行身分識別或網路簽名，報稅等政府服務就可免插卡、免帳號密碼。

立法院內政委員會14日邀請徐國勇列席報告業務概況，並備質詢。國民黨立委鄭麗文質詢時表示，APP宣稱可以省掉插卡程序，但認證時卻又要先以實體卡在電腦認證，沒有「無卡化」，且效期只有一年，每年都要再次認證、APP更新後也要重新認證，讓網友罵翻。

徐國勇說明，只有首次使用時才要插實體卡，是為了再次確認身分；效期部分，一年期滿後，其實是可以展延的。

鄭麗文指出，目前APP的系統介接，前10名都是中央機關，例如財政部的所得稅申報系統，完全沒有看到地方政府；民眾也抱怨APP難用又不普及。徐國勇回應，內政部會針對問題做相關改進，因為APP推出時間短，但跟電信業、金融業都有相關介接，一段時間後，使用範圍會再擴大。

鄭麗文也說，內政部從2019年編列相關預算，從自然人憑證虛擬化、系統化等標案，3年時間決標金額超過新台幣5000萬元，卻還被嫌到不行，質疑中華電信弄出這樣的系統，內政部是誰核准。

徐國勇則說，可能是標案名稱沒有寫得很好，事實上也包括實體卡維護費用；內政部資訊中心主任黃國裕則補充，APP前後費用不到200萬元。

國民黨立委洪孟楷質詢時也提及，內政部發放自然人憑證，手機版已經在三個禮拜前上路，詢問新式身分證跟自然人憑證行動版有何不同，因為從內政部的宣傳看起來，自然人憑證就是數位身分證。徐國勇強調，「是數位世紀的身分證，不是數位身分證」。

洪孟楷質疑，現在新式身分證是名存實亡，內政部是否會把相關功能、業務轉變成自然人憑證，因為根據內政部過去的宣傳，很多做法是要整合自然人憑證。

徐國勇說明，內政部是要把自然人憑證跟紙本身分證結合起來，「現在有關數位身分證，立法院在審預算時都刪掉了，他們基本上決議不做晶片身分證」，所以自然人憑證是老早就有、繼續存在，因為包括報稅等公文處理都要用，所以還是會繼續存在、沒有取代。