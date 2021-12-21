卡在法規！數位存款戶延後開辦　中華郵政：盼明年春季解套上路

▲郵局本預計於明年一月推動數位存款帳戶，但礙於法規目前暫緩研議中。（圖／記者許靖騏攝）

記者許維寧／台北報導

中華郵政本預計於明年一月推動數位存款帳戶，今天（12/21）交通部公告元旦新制卻不見中華郵政規劃。中華郵政則說明，由於法規限制，郵局數位帳戶屬於第一類，開戶人需持有自然人憑證，但郵局用戶很多都是學生或中老年，對此郵局盼能持續協商、鬆綁限制，因此元旦上路計畫先暫緩，但盼能於明年春季上路。

因應時代趨勢，中華郵政先前表示將於明年一月推動數位存款戶，但根據「郵政儲金匯兌法」規定，民眾一人僅可申辦一戶，不可數位、實體共同持有，持有實體帳戶者則可轉移為數位帳戶，之後實體帳戶將結清。未持有郵局帳戶者，則可擇一申辦，年滿20歲本國成年人，備妥雙證件及自然人憑證即可申請。

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但交通部今天公告明年元旦新制卻不見郵局數位存款戶規劃。中華郵政說明，郵局數位存款戶屬於金管會分類下的第一類帳戶，需使用自然人憑證申請，但郵局很多用戶多是學生或是較年長者，對此郵局持續爭取，希望鬆綁限制，若民眾未持有自然人憑證也可臨櫃來申請。

中華郵政表示，對此郵局也持續向銀行工會反應，希望能比照民間銀行實務操作，以臨櫃方式取代自然人憑證。但目前規定上不允許因此郵局決定先暫緩實施。

中華郵政說，希望數位存款帳戶上路的時間點能在明年春季，但目前還難以給出明確的時間點，郵局會持續溝通。另外則是受法規限制，民眾只能於數位和實體帳戶中擇一，評估戶數不多，也盼能持續跟金管會爭取，讓民眾可以實體、數位都持有。