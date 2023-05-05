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第一次報稅崩潰了！他查詢碼卡關　內行推「1神物」超好用

▲▼錢包,存款,鈔票,千鈔。（圖／記者劉維榛攝）

▲5月要繳所得稅，不少上班族哀號要吃土了。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

領完普發6000元後，大家面臨到5月報稅季，單身族年收超過42萬3000元就需繳稅。不過一名男網友求問，今年首次回台報稅，卻遇到查不到「查詢碼」的狀況，主要因為他手機門號非本人所有，因此求問怎麼辦？文章曝光後，網友推1物最方便。

一名男網友在Dcard表示，之前都在國外生活，今年第一次回台報稅，但手機並非他名字，因此無法用「行動電話認證」這選項，只能選「戶口名簿戶號+查詢碼」，如今問題來了。

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原PO一個頭兩個大表示，查詢碼也是要個人手機認證才能拿到，如果要去超商機器拿到查詢碼，就需要用註冊過的健保卡，但要註冊健保卡還是需要個人手機號碼認證，讓他求問該怎麼辦呢？

底下網友一致推1物最方便，「自然人憑證搞定一切」、「自然人憑證+1」、「自然人憑證/國稅局臨櫃查詢」、「推自然人憑證，我記得N年前在信義區的戶政事務所申辦還有送口罩盒之類的小禮物」。

另有網友回應，「用電腦版的健保卡註冊密碼，就不需要手機認證噢，只需要輸入戶口名簿戶號+戶籍地址」。

▼網友分享撇步。（圖／翻攝Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

其他查詢碼取得方式，如下：

1.以已註冊健保卡或自然人憑證至四大超商多媒體資訊機列印，操作影片看這裡

2.以行動電話認證/已註冊健保卡/自然人憑證/電子憑證至「財政部電子申報繳稅服務網」線上取得。

3.如有稅額試算通知書首頁有印「查詢碼」。

▼查詢碼可透過以下管道查詢。（圖／翻攝財政部官網）

▲▼ 。（圖／翻攝財政部官網）

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關鍵字：

報稅手機號碼查詢碼健保卡自然人憑證

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