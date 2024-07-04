生聚教訓近6年　埔里山城俱樂部U10閃電狼隊踢進安聯盃全國總決賽

▲埔里鎮U10足球隊「閃電狼」晉級安聯盃全國總決賽。（圖／埔里鎮公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

埔里鎮U10足球隊「閃電狼」6月底遠征「2024安聯小小世界盃」台南場預賽，在難耐的37度高溫下與南部24支勁旅競技，最終勇奪冠軍，也取得台南場唯一一張參與全國總決賽的門票。

埔里鎮公所今天舉辦「山城足球發光，閃電狼晉級安聯盃全國總決賽，企業贊助行前記者會」，指出「2024安聯小小世界盃」共1107隊報名參賽，從北、中、南、東、離島各區各取一支隊伍代表參與全國總決賽，參加全國總決賽共8支隊伍，其中一支就是由成立不到6年的埔里山城足球俱樂部U10閃電狼，將於7月6、7日將遠征台北市立大學天母校區運動場爭冠。

埔里鎮長廖志城表示，看著埔里山城俱樂部和U10閃電狼隊伍一路辛苦走來，有歡笑也有淚水、汗水，更因為擁有強大的教練、支持的家長、堅持的孩子三方面一起努力，今日才能有如此的好成績，祝福他們能再次奪冠，為自己、家人、團隊、埔里鎮爭光。

廖志城也說，此次感謝南投縣議員陳宜君協助，連結埔里在地企業漸隆公司董事長林進財贊助球員北上參賽花費，減輕球員家庭負擔，讓球員好好準備全國賽。

U10閃電狼參賽球員名單和背號如下：21邱澤、90涂閔硯、44何聖晞、13徐凡恩、45蔡宗韋、43巫昶毅、17莊昊、77羅伯特、50姜禹詰、48黃志塍，帶隊教練為歐陽文建；欲知球隊動態和比賽詳情可上「PULI FC 埔里山城足球俱樂部粉專」： https://www.facebook.com/pulifootball。