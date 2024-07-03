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陳其邁開球！福爾摩沙國際7人制足球賽高雄開踢　吸6千人齊聚

▲▼福爾摩沙國際7人制足球賽高雄開踢。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲福爾摩沙國際7人制足球賽高雄開踢。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

2024福爾摩沙國際7人制足球錦標賽今（3）日在高雄市立楠梓足球場盛大開踢，市長陳其邁親臨現場開球，並與來自西班牙的U12小球員一起踢球炫技。這次7人制足球聯賽，包含西甲聯賽球隊，還有日本、香港、菲律賓等國內外共97個球隊，選手2,000多位選手參加，陪同親友約有4,000多人齊聚，創造極佳觀光效益。

▲▼福爾摩沙國際7人制足球賽高雄開踢。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼福爾摩沙國際7人制足球賽登場，市長陳其邁親臨現場開球。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼福爾摩沙國際7人制足球賽高雄開踢。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁表示，足球是全球最盛行的運動之一，今日開球所在場地高雄市立楠梓足球場在教育部體育署的預算支持下，符合FIFA國際認證標準，也感謝柏文健康事業股份有限公司引進西甲學校青訓系統及聯賽制度，共同在高雄成立足球學校，讓小朋友在學習足球過程中受到最好照顧，進一步提升台灣足球水準，期盼未來能培育出更多足球明日之星。

▲▼福爾摩沙國際7人制足球賽高雄開踢。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼福爾摩沙國際7人制足球賽高雄開踢。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼福爾摩沙國際7人制足球賽高雄開踢。（圖／記者賴文萱翻攝）

今日開幕活動由九天民俗技藝團擔綱暖場表演、開幕儀式由海軍陸戰隊樂儀隊演出，精采表演吸引現場來自海內外的民眾目光，隨後陳其邁攜貴賓與高雄熊共同開球，為活動揭開序幕，並親自上場與3位U12小球員一同體驗，小球員傳球給陳其邁射門得分，現場民眾反應熱烈。

第一屆福爾摩沙國際7人制足球錦標賽，於7月3日至7日在高雄盛大舉行，賽制依年齡劃分9組，三大比賽會場包含楠梓足球場、高雄國家體育場及高雄大學足球場，隸屬西班牙甲級聯賽隊伍的卡迪斯足球俱樂部派遣U12與U16兩隊來台參賽，將在台灣展現歐洲足球魅力。

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