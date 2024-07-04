國泰世華挺足壇！首贊助「福爾摩沙國際七人制足球錦標賽」支持基層足球教育扎根

▲「福爾摩沙國際七人制足球錦標賽」7月3日在高雄市立楠梓足球場盛大開踢。圖為高雄市市立長陳其邁、國泰世華銀行協理鄭凱中、區域協理柯龍豪、柏文健康事業品牌長陳尚文等嘉賓熱血出席開球儀式。（圖／國泰世華商業銀行提供，下同）

生活中心／綜合報導

為促進臺灣足壇發展與運動風氣，國泰世華銀行長期支持足球基層教育，致力打造國際級菁英選手搖籃，今年首度贊助第一屆「2024福爾摩沙國際七人制足球錦標賽」(Formosa 7s)，在高雄市市長陳其邁、國泰世華銀行協理鄭凱中等嘉賓見證下，7月3日於高雄市立楠梓足球場盛大開踢。首屆賽事吸引來自西班牙、日本、香港等國逾兩千位足球健將齊聚一堂，將共同角逐冠軍寶座。

國泰世華資深副總胡醒賢表示，秉持關懷弱勢、協助偏鄉孩童與支持特色教育的理念，多年來積極贊助與推廣運動賽事，響應台灣足球前進世界100強目標，國泰世華銀行基金會已連續8 年贊助「旭村盃全國少年足球邀請賽」，今年亦贊助素有《小世界盃》之稱青少年足球賽「哥德盃」；盼持續擴大挹注基層足球教育環境，培育更多國際級菁英好手，讓台灣足夢接軌國際。

▲第一屆「福爾摩沙國際七人制足球錦標賽」7月3日起一連五天在高雄盛大舉行，包括地主臺灣及西班牙、日本、香港及菲律賓共97隊參賽，隊職員逾2,300人齊聚高雄角逐冠軍。

首屆「2024福爾摩沙國際七人制足球錦標賽」於本週熱烈登場，開幕表演由「九天民俗技藝團」為賽事揭開序幕，現場氣勢磅礡的鼓藝演出，一展氣吞天下的霸氣；以及「海軍陸戰隊儀隊」精湛表演，展現多元傳統文化的內涵與視覺張力。開幕儀式更邀請到高雄市市長陳其邁、國泰世華銀行協理鄭凱中、區域協理柯龍豪、柏文健康事業和健身工廠團隊以及高雄市可愛吉祥物「高雄熊」等嘉賓親臨現場擔任開球嘉賓，期待藉國際足球錦標賽建立高雄與世界的美好連結。國泰世華銀行協理鄭凱中表示，國泰世華樂於做孩子們的體育推手，期許球員們「為可能，竭盡所能」，藉由運動培養自律好習慣，進而發揮所長，踢出屬於自己未來的無限可能。

本屆賽事依年齡共分9組，集結西班牙、日本、香港及菲律賓共97隊參賽，隊職員逾2,300人齊聚角逐，三大比賽主會場橫跨楠梓文中足球場、高雄國家體育場球場及高雄大學足球場。隸屬西班牙甲級聯賽隊伍的「卡迪斯足球俱樂部」更派遣U12與U16兩隊來台參賽，在7月3日至7日賽事期間也將與台灣足球小將們交流，讓觀眾能一睹歐洲足球的經典熱血風采。