若拜登退選「4大可能走向曝光」　CNN點出2原因：不太容易

▲拜登辯論表現差勁，撤換候選人的呼聲頻傳。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

美國總統拜登上周辯論表現欠佳，不僅讓民主黨人備感失望，也使得撤換候選人的傳言甚囂塵上。CNN整理出民主黨總統候選人退選的幾種可能性與前景，但也強調此過程恐怕不太容易。

CNN寫道，拜登已經是民主黨推定提名人，初選期間幾乎沒有遇到反對聲浪，反而贏得了全部黨代表的支持，因此不太可能在違背自身意願的情況下，被迫退選。CNN分析師與民主黨策略師阿克塞爾羅（David Axelrod）說，「現在不是60年代了。選民選擇了提名人，他就是提名人。」

可能性一：初選結束後、全國代表大會前退選

目前全美各州初選已經結束，因此如果候選人在8月全國代表大會之前退選，來自全美各州與地區的3900多位民主黨代表，就必須在會上選出新候選人。

不過，這些人目前幾乎全都承諾支持拜登，也獲得總統競選團隊的認可，意味著將由一群拜登支持者決定替代人選，考慮到可能發生的瘋狂遊說，情況可能分裂甚至醜陋。

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可能性二：全國代表大會之後退選

如果候選人在8月全國大會之後退選，根據民主黨黨規，在黨主席與各州州長及國會領袖協商後，全國委員會有權遞補候選人空缺。

可能性三：當選後喪失行為能力



美國國會研究處（CRS）備忘錄引用多場國會聽證會指出，如果總統當選人喪失行為能力，副總統當選人直接替補也是很合理的，但法律條文並不明確。

美國憲法第20修正案規定，如果總統當選人去世，其競選搭檔、也就是副總統當選人將成為總統。

不過，關鍵時間點卻可能產生問題。例如一個人成為「總統當選人」的時間點，究竟是在12月選舉人團投票之後，還是隔年1月6日國會統計選舉人團票數，並且認證選舉結果之後？

可能性四：競選搭檔自動遞補

美國國會研究處（CRS）一份備忘錄指出，根據憲法第25修正案，如果現任總統在贏得黨內提名後喪失行為能力，副總統就會暫代總統職務，但必須交由黨規決定，誰將替補該黨候選人。

目前為止，不論民主黨或共和黨，都沒有要求總統候選人的競選搭檔自動成為候選人，儘管這顯然是最有可能的情況。

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