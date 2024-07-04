民主黨人怒批：白宮幕僚「過度保護」拜登　掩蓋衰老真相

▲美國總統拜登（Joe Biden）上周在辯論中的表現，讓民主黨人士備感失望。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統拜登（Joe Biden）上周在辯論中的表現，讓民主黨人士備感失望。事實上，拜登在第3年任期與國會議員見面的次數減少了三分之二，公開露面和說話也受到嚴格限制，民主黨人就批評，白宮幕僚替拜登築起了一座高牆，對外界宣稱他一切安好，如今真相曝光，反倒大大增加了川普再次當選的機會。

英國《衛報》分析指出，由於擔心拜登年事已高，加上口誤的次數越來越頻繁，白宮幕僚將拜登的記者會和媒體採訪次數降到最低限度。除此之外，在拜登上任的第一年，他和國會議員的接觸相當頻繁，儘管後來受到新冠疫情影響，拜登在任期第三年和國會議員見面的次數減少了約三分之二。

拜登公開露面和說話皆受到嚴格限制，主要透過提詞機發言，與記者的即興交流被認為過於危險。據統計，現年81歲的拜登舉行記者會的次數是自前總統雷根（Ronald Reagan）以來最少的，即便是在最能吸引選民的超級盃賽前訪問，過去兩年拜登也全數迴避。

然而，這一切的保護措施在上周的辯論中完全瓦解，民主黨人指責白宮幕僚替拜登築起了一座高牆，對外界宣稱他一切安好，如今真相曝光，反倒大大增加了川普再次當選的機會。

匿名民主黨參議員受訪時指出，「我們感覺被騙了，他們一直保護拜登，不讓拜登接觸這種情況，即使在事實變得無法否認之後，他們還是在對我們撒謊。」

外界對於白宮試圖將這場辯論的失敗，描述為「不具代表性的」一次性事件感到相當不滿。揭發「水門案」的美國資深記者柏恩斯坦（Carl Bernstein）也指出，總統在辯論會上的差勁表現「並非單一事件」，過去半年來他已出現明顯的認知及生理衰退跡象。

拜登5日將接受美國廣播公司（ABC）的專訪，他的幕僚團隊希望，能夠透過這次訪問，扭轉他先前過度避險，衰弱的形象，從而挽救他角逐下一任總統的資格。