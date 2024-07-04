民主黨大金主表態了！　Netflix創辦人籲「拜登需要讓位」

▲ 哈斯汀和妻子都是民主黨重要金主。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統拜登在6月27日辯論會上的表現掀起換將呼聲，如今就連民主黨最大金主之一、串流平台龍頭Netflix共同創辦人暨董事長哈斯汀（Reed Hastings）都出面呼籲拜登退選，將機會讓給黨內其他人選。

哈斯汀在給《紐約時報》的郵件中表示，「拜登需要讓位，讓一位『充滿活力』的民主黨領袖來擊敗川普，維持國家安全與繁榮」，成為民主黨大金主中第一個說出私下討論內容的人。

拜登和白宮官員都堅稱沒有計畫退選，但哈斯汀公開發聲表明，他的支持基礎又出現裂痕。

哈斯汀近30年前共同創辦Netflix，目前擔任執行主席，去年1月辭去執行長職務，部分原因就是為將更多時間花在慈善事業、政治與滑雪。

他和妻子奎蘭（Patty Quillin）在川普執政時期是民主黨最大金主之一，過去幾年內資助逾2000萬美元，包括2020年大選期間捐給拜登的150萬美元，以及去年夏天用來支持拜登參選的10萬美元，大部分都捐給幫助參眾兩院民主黨人的超級政治行動委員會（PAC）。

一些好萊塢大咖6月才在募款活動上向拜登敬酒，如今卻開始表達憂慮，知名娛樂經紀公司奮進集團（Endeavor）執行長伊曼紐（Ari Emanuel）2日也坦言對拜登的失望。

哈斯汀長期關注教育改革，奎蘭則注重種族正義。哈斯汀近期與加州長紐森（Gavin Newsom）關係密切，2021年曾捐出300萬美元幫助他躲過罷免危機，而紐森被認為是可能接替拜登的人選之一。