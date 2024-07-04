川普私下「偷拍影片」外流！　大罵拜登：又老又沒用的廢物

▲美國前總統川普與總統拜登。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

美國總統拜登6月在首次電視辯論會中表現失利，引發民主黨與支持者的不安，與此相反，不但共和黨開心落井下石，對手、前總統川普更是見獵心喜。一段川普在打高爾夫球時被偷拍的影片流出，只見影片中他開心地說道，「我成功甩開那個又老又沒用的廢物，他要退出比賽了。」

根據《商業內幕》報導，一段偷拍川普做在高爾夫球車上談及對手拜登的影片曝光。川普在影片中對著一旁的人說道，「我在那晚的辯論會中表現如何？我甩開了那個又老又沒用的傢伙。（I kicked that old, broken-down pile of crap.）他要準備退選了。」

BREAKING: Leaked video shows Donald Trump saying he thinks Kamala Harris will be the Democrat nominee, says she is "so f**king bad."



"She's so bad. She's so pathetic. She's just so f**king bad."



"How did I do with the debate the other night? I kicked that old, broken down pile… pic.twitter.com/8OKxd1hHc6 — Collin Rugg (@CollinRugg) July 4, 2024

川普隨後又提到，「我把他趕出選舉，意味著我們將面對卡瑪拉。」他口中的卡瑪拉指的正是副總統賀錦麗。川普言下之意，一旦拜登退選，賀錦麗很有可能取代他出馬總統大選。不過他也狠酸，「她好爛。她真的很可悲，簡直糟糕透了。（She's so bad. She's so pathetic. She's just so f**king bad.）」

這段影片隨後被《每日野獸》報導，並在川普所創立的社交平台Truth Social上發布。不過《商業內幕》表示，目前尚無法確認該段影片的拍攝時間、地點與真實性。

▲▼川普私下打高爾夫球痛罵拜登與賀錦麗的影片曝光。（圖／X／@CollinRugg）



當被問及該段影片是否屬實時，川普競選團隊的一位發言人向《每日野獸》引用了之前的聲明，作為回覆。聲明中寫道，「毫無疑問，民主黨、主流媒體和華盛頓沼澤勢力聯手隱瞞了真相，並欺騙了美國公眾。」

川普競選顧問克里斯•拉西維塔和蘇西•威爾斯直言，「他們每個人都對拜登的認知狀態撒謊，支持他過去4年來所做出的災難性政策。」

面對種種質疑聲浪，拜登和賀錦麗都堅決表態不會退選。根據Politico報導，兩人在一次的Zoom會議中向競選工作人員表示，他們將奮戰到底，並堅信「能夠獲勝」。拜登告訴工作人員，「沒有人能把我趕走。我不會退出，我將戰鬥到底，我們會贏。」賀錦麗也表示，「我們不會退縮。我們會跟隨總統的領導，奮鬥到底，並且獲勝。」