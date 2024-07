川普私下「偷拍影片」外流！　大罵拜登：又老又沒用的廢物

▲美國前總統川普與總統拜登。(圖/路透)



記者王佩翊/編譯

美國總統拜登6月在首次電視辯論會中表現失利,引發民主黨與支持者的不安,與此相反,不但共和黨開心落井下石,對手、前總統川普更是見獵心喜。一段川普在打高爾夫球時被偷拍的影片流出,只見影片中他開心地說道,「我成功甩開那個又老又沒用的廢物,他要退出比賽了。」

根據《商業內幕》報導,一段偷拍川普做在高爾夫球車上談及對手拜登的影片曝光。川普在影片中對著一旁的人說道,「我在那晚的辯論會中表現如何?我甩開了那個又老又沒用的傢伙。(I kicked that old, broken-down pile of crap.)他要準備退選了。」

BREAKING: Leaked video shows Donald Trump saying he thinks Kamala Harris will be the Democrat nominee, says she is "so f**king bad."



"She's so bad. She's so pathetic. She's just so f**king bad."



"How did I do with the debate the other night? I kicked that old, broken down pile… pic.twitter.com/8OKxd1hHc6