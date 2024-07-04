賀錦麗「1分鐘影片」對尬川普人選超威　傳盟友私下討論造勢

記者詹雅婷／綜合報導

在美國總統拜登的辯論會表現失利之後，知情人士透露，副總統賀錦麗（Kamala Harris）的盟友已展開私下討論，討論一旦總統拜登宣布退選之後，要如何協助賀錦麗造勢、是否接管拜登競選團隊募得的資金等。賀錦麗過去募款人員如今也開始互傳一段舊影片，當年還是參議員的她與川普任命人選正面交鋒，氣勢不減。

CNBC報導，這些人是2020年民主黨初選期間協助賀錦麗的金主，他們透過電話、訊息在私下進行討論，關鍵議題涵蓋她是否掌控由拜登團隊管理的拜登與賀錦麗選舉經費（war chest）。根據聯邦選舉委員會的紀錄，拜登6月開始競選時，手上有9100萬美元現金；另據競選團隊的說法，整個政治運作在進入7月時大約有2.4億美元。

▲外傳這些人持續敦促其他金主和黨內人員重新考慮賀錦麗的潛在優勢。（圖／達志影像／美聯社）

拜登競選團隊經理羅德里格茲（Julie Chavez Rodriguez）透露，賀錦麗可望掌握大量金流。知情人士也說，賀錦麗盟友也正在討論，一旦拜登真的退選，有必要開始安排賀錦麗與民主黨部分大金主會面。

外傳這些人持續敦促其他金主和黨內人員重新考慮賀錦麗的潛在優勢，例如關注生育權利、接觸非裔選民與邊緣化群體、今年2月在德國強調美國對烏克蘭對抗俄羅斯的支持等。

賀錦麗部分過去的募款人員互相傳送一段約1分鐘的舊影片，內容為賀錦麗當年擔任參議員期間與川普任命人選正面較量的畫面，包括前司法部長巴爾（Bill Barr）、前司法部長塞申斯（Jeff Sessions）以及當時還是最高法院大法官提名人的卡瓦諾（Brett Kavanaugh）。這段影片說明賀錦麗與川普盟友對抗的願意，表明有能力與川普正面交鋒。