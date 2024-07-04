奧客離開餐廳沒付錢　女服務生追討欠款「被7人丟進湖中霸凌」

▲女子遭顧客丟入湖中。（圖／翻攝自Camden County Sheriff’s Office）

記者李振慧／綜合報導

美國密蘇里州一名女服務生要求一群顧客為餐點付費時，遭遇恐怖事件。監視器畫面拍到，這群客人沒付錢離開餐廳時，女服務生趕緊追到外面要求他們付錢，結果她被這群人強行帶到碼頭、扔進湖中。

女服務生貝特爾(Liahna Bertels)6月28日在康登頓市(Camdenton)當地餐廳Fish and Company Restaurant工作時，突然遭到顧客攻擊。貝特爾表示，當時有7名顧客進入餐廳購買食物和飲料，由於其中一名女顧客不願意出示證件，所以她拒絕為對方提供酒水，雖然氣氛有些緊張，這群人仍點完了餐點。

貝特爾表示，由於當天需要製作的餐點較多，讓顧客花了比較長的時間等待，結果這群人突然要離開，她立即幫忙將部分做好的餐點放在外帶盒中，然而客人卻還是直接離開，她趕緊拿著帳單追到店外，慘遭霸凌。

貝特爾表示，「當我掉入水中時，他們還在岸上哈哈大笑，真的很傷人，我開始在水中哭了起來，我不知道能怎麼辦」，大約10分鐘後，她才靠著自己的力量從湖中回到岸上。

警方目前已對這起案件進行調查，並且對外公布監視器畫面，認為涉案者有可能是來自別州的人，他們所欠的餐費為150美元（約台幣4,885元），將以攻擊案罪名對涉案者起訴。