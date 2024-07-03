「計算機APP」竟然是偷情工具　女查看丈夫手機發現外遇7個月





▲女查看丈夫手機發現外遇。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

國外一名女子查看丈夫的iPhone手機時，發現對方下載了一款計算機APP，她因為好奇打開APP，意外發現該款應用程式其實是偽裝成計算機的秘密工具，裡面可以偷藏照片和影片，抓到丈夫和女同事已經外遇7個月以上。

這名人妻在國外論壇Reddit上發文，丈夫當初要她幫忙查網銀內容，她才會拿起丈夫的手機查看，結果意外發現一個沒看過的計算機APP，由於iPhone已經有內建的計算機軟體，讓她很好奇丈夫為何還要特別下載此軟體。

女子打開計算機APP後發現竟然需要輸入密碼，她順利破解後看到大量丈夫的出軌證據，「他的密碼很好猜，是兒子的出生年份，結果他和一名女同事外遇，一起欺騙我長達7個月或是更長的時間」。

女子表示，APP裡面不但私藏了大量丈夫和小三的對話截圖、2人合照甚至還有裸照，「我真的很想吐，但我還是強迫自己看完」，其中一段丈夫與小三在她車上車震的影片，更是讓她看完後整個人憤怒到不停發抖。

女子表示，她看完後不動聲色，悄悄整理好行李與聯絡離婚律師，後來將相關文件放在桌上，便帶著兒子搬到母親家。故事曝光後，大量網友留言安慰女子，並且支持她果斷離婚的決定。