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熱到爆！鳳凰城高溫飆43℃　男中暑倒地「燒傷截肢」

▲▼ 美國鳳凰城熱浪。（圖／達志影像／美聯社）

▲炙熱的人行道、沒有樹蔭的遊樂場都為民眾帶來燒傷風險。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國亞利桑那州鳳凰城（Phoenix）等西南部城市夏季飆出新高溫，平均高溫為攝氏43度，赤腳在灼熱地面行走的孩子、醉倒在人行道的成年人、因中暑等醫療狀況跌倒在地的老年人，都是接觸高溫地表面被燒傷的患者。其中一人就是62歲男子羅恩福爾克（Ron Falk），他只是在超商外的柏油路倒下，卻因此失去右腿。

美聯社報導，鳳凰城Valleywise健康醫療中心是西南地區最大燒傷中心，但自6月初以來已有50人因類似燒傷住院，其中4人死亡。炙熱的人行道、沒有樹蔭的遊樂場都為民眾帶來燒傷風險，除了鳳凰城，拉斯維加斯的沙漠大太陽天天炙烤大地數小時，包括柏油路、水泥、汽車金屬門把、鞦韆、單槓等；當皮膚接觸到接觸到攝氏82度的表面時，只要觸碰短短數秒就會燒傷。

光是去年，鳳凰城所在的馬里科帕郡就有645人因高溫死亡，其中一大主因是熱傷害。其中一名個案就是82歲患有心臟病及失智症的婦人，她被發現倒在炎熱的人行道上，當日氣溫高達攝氏41.1度，緊急送醫發現背部、右側身體二級燒傷，3天後過世。

在鳳凰城和拉斯維加斯，部分皮膚燒傷患者是孩童，這是因為小朋友可能完全意識到發燙的金屬門把或是炙熱的人行道可能造成傷害。另外，皮膚燒傷患者的康復期通常很長，患者需要接受多次皮膚移植和其他手術。

▲▼ 美國62歲男子羅恩福爾克（Ron Falk）。（圖／達志影像／美聯社）

▲羅恩福爾克中暑倒地失去意識，嚴重燒傷，右腿截肢。（圖／達志影像／美聯社）

現年62歲男子羅恩福爾克（Ron Falk）在Valleywise健康醫療中心的燒傷病房出院後，前往鳳凰城一間護理機構休養。他透露，他從來沒想過鳳凰城的高溫會讓他中暑倒在灼熱柏油路上，「如果不找個地方涼快一下，熱就會影響到你，接著就會不知道發生什麼事，就像我一樣」。

羅恩福爾克去年在鳳凰城一間超商買完冷飲之後，身穿短褲、短袖上衣的他因中暑倒在柏油路上，失去意識，嚴重燒傷，失去右腿，左腿大面積皮膚移植。如今的他坐著輪椅，腿腫到無法使用義肢，即便時隔一年，仍待康復。

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