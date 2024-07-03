不爽妻子愛狗勝過他　監視器揭變態男「空中拋甩博美犬」殘暴虐死

▲男子虐待動物罪被捕。（圖／翻攝自Fort Bend County Precinct 1 Constable’s Office）

記者李振慧／綜合報導

美國德州傳出殘酷虐狗案，31歲男子Pengfei Ji在家抓住妻子所養的迷你博美犬，先是甩到自己的肩膀上，又殘忍扔去撞狗屋，最後導致小狗重傷死亡，他被捕後反辯是因為妻子愛狗更勝過他，才會犯案。

事件6月28日下午6時20分左右發生在男子Pengfei Ji位於里奇蒙市(Richmond)家中，警方接到獸醫院報案，發現Pengfei Ji對寵物犬造成了致命傷害，後來博美犬在獸醫院被宣告身亡。

監視器拍到，Pengfei Ji緊緊抓住博美犬後腿，把小狗甩到自己肩上，又重重扔去撞狗屋，多次撞擊導致博美犬昏迷，他把寵物犬遺棄在院子就離開。

Pengfei Ji被捕後辯稱，他會這樣做是因為不爽妻子比起他更愛寵物犬，被控虐待動物的三級重罪，另外也因為涉嫌刪除監視器畫面加控竄改證據罪，目前關押在本德堡郡(Fort Bend)監獄中。

負責案件的警官諾維爾(Chad Norvell)表示，他看過事發畫面後，被告的行為讓他感到無言，「我很高興我們能把他關進監獄，他將因為可怕的行為受到審判，我對他妻子失去了寶貴的夥伴感到遺憾」。