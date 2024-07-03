女外出幫家人買藥失蹤　夫在「10公尺巨蟒內」拖出她完整屍體

▲印尼傳出女子遭蟒蛇吞食。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

印尼南蘇拉威西省一名30歲女子外出幫家人買藥後突然失蹤，丈夫外出四處尋找她，先是在森林中發現她掉落的涼鞋，繼續往前尋找遇到一隻約10公尺長的巨大蟒蛇，將蛇殺死後，在村民幫助下將從蟒蛇體內拖出她被吞食的遺體。

事件2日早上7時30分左右發生在魯烏縣(Luwu)西特巴村(Siteba)，居住在偏遠地區的30歲女子西拉蒂(Siriati)，計畫前往哥哥家中一起去市場幫孩子買藥，沒想到在森林中遇到蟒蛇攻擊，由於她一直沒有出現，哥哥擔心可能遭遇不測，便通知西拉蒂的丈夫阿迪亞斯亞(Adiansya)。

阿迪亞斯亞立即外出尋找妻子，結果在森林中發現妻子遺落的涼鞋，附近還有蟒蛇曾經出沒的痕跡，所以他繼續在森林中尋找，結果在距離涼鞋約5公尺處看到一隻10公尺長的巨大蟒蛇。

阿迪亞斯亞懷疑妻子是被巨蟒吞下，獨自殺死蛇後，打電話找村民前來現場，最後在眾人的幫助下從蟒蛇體內拉出妻子遺體。

警方表示，西拉蒂的遺體被發現時表面上還是完好的狀態，但是體內骨頭可能已經被壓碎，腿部有被蛇咬的傷口，懷疑先被蟒蛇咬傷後，再被蟒蛇用身體緊緊纏住勒殺，家屬後來已為死者舉行喪禮。