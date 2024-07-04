加州緊急狀態！「湯普森野火」燒成火海畫面曝光　撤離近3萬人

▲湯普森野火火勢迅速蔓延，當局下令2.8萬人撤離。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國加州北部2日上午爆發野火之後火勢迅速蔓延，截至當地3日下午已延燒3568英畝，且火勢並未取得控制。加州已宣布災區進入緊急狀態，野火發生原因正在調查中，當局動員1400多名消防人員展開滅火工作，並下令超過2.8萬人撤離家園。

衛報、CNN等報導，這場野火又被稱為湯普森野火（Thompson Fire），在距離加州首府沙加緬度約1小時車程的奧羅維爾市（Oroville）附近爆發，冒出陣陣濃煙。大火至今已摧毀4棟建築物，還有其他1萬2000棟建物受到威脅。

▲▼ 截至當地3日，火勢控制為0%。（圖／達志影像／美聯社）



依據美聯社拍攝到的照片，可見災區燒成一片火海，建築物、汽車、樹木全被烈焰吞噬。相關單位出動飛機協助滅火。

湯普森野火延燒面積已超過3500英畝，截至當地3日，火勢控制為0%，加州已動員1400多名消防人力進行滅火。

州長紐松（Gavin Newsom）宣布火災災區進入緊急狀態，以便調動更多資源協助救災，包括動員加州國民警衛隊協助的可能性。他也稱，白天與夜晚持續的高溫、乾燥條件及強風都增加野火的強度與蔓延範圍。

▲▼ 加州已動員1400多名消防人力進行滅火。（圖／達志影像／美聯社）

另外，奧羅維爾市的7月4日國慶煙火活動因為野火爆發取消。

湯普森野火的爆發原因正在調查中，已知加州現階段處於野火高度警戒狀態，高溫與強風加劇火災風險。

▼野火肆虐，冒出大量濃煙。（圖／達志影像／美聯社）