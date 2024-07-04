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社會 社會焦點 保障人權

139線跑山壓車…騎士遭扣牌重罰！法官「不算危險駕駛」判撤單

▲彰警抓壓線低於60度開罰。（圖／警方提供）

▲彰化139縣道是許多騎士喜愛跑山的地點之一。（示意圖，非本案當事人／資料照）

記者黃資真／台中報導

彰化139縣道是不少跑山愛好者時常挑戰的地點之一，但也頻傳死亡車禍，一名李姓重機騎士因過彎2度壓車，被重罰1.8萬元、吊扣車牌6個月。李男不服提出訴訟，台中高等行政法院法官認為，其是為求穩定才會降低重心，無法認定屬危險駕駛，判決撤銷罰單。

判決指出，李男於去年2月7日下午4時38分，騎乘大型重經行經彰化139縣道，過彎壓車時被民眾拍下檢舉危險駕駛，彰化分局審視影像資料後，認定「以危險方式在道路上駕駛機車」等，製單開罰。

李男不服提出申訴，交通部公路局台中區監理所函請舉發機關協助查明事實後，認定李男違規事實依舊明確，裁處1.8萬元罰鍰、記違規點數3點，並應參加道路交通安全講習、吊扣牌照6個月。

李男改提起行政訴訟，強調該路段為雙向單車道，當日車道同向及對象均無其他用路人，自己亦無與其他人飆車、競速、逼車、蛇行、站立或跨越車道之危險行為且行車路線均保持穩定，雙手、雙腳均於正常操作位置。因車種、車重、車輛軸長及身高、體重等因素，為求穩定遂以內傾姿勢過彎行駛，不能單憑姿勢即認定為危險駕駛。

▲彰化139縣道限速40公里。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化警方近年來針對139線加強測速執法及違規攔查。（圖／資料照）

台中區監理所答辯，李男2度以右傾壓過彎動作行駛，且右膝蓋皆接近道路地面，以此大幅度變換機車重心之方式駕駛，容易造成騎士或是車身跨越車道，導致對向車輛難以防範，其產生之危險性不言可喻；又李男在彎路路段未依「慢」標字實施減速慢行，已創造其他用路人行車風險，依法裁處自屬有據。

法官勘驗影片內容，2次的過彎中，李男除右膝蓋一度接近地面外，其餘均正常駕駛，過彎完成，車身即回正繼續向前行駛，畫面中機車均正常、穩定行駛在車道內，未見有高速超速行駛、變換車道、侵入對向車道或車身摩擦路面之情形，且除檢舉車輛與系爭機車外，未見有其他用路人行駛於該道路。

不僅如此，李男過彎地點均為曲率不低之彎道，因此過彎時傾倒車身轉移重心，均維持穩定車速並行駛於車道內，無任何危險駕駛行為，故李男行為不構成違反道交條例之違規行為，判決撤銷原處分。全案仍可再上訴。

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