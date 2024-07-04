35歲從政10年　吳崢：還在追逐自己的成績單

▲民進黨發言人吳崢。（圖／翻攝自threads／54wucheng）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨發言人吳崢昨（3日）度過35歲生日，他深夜透過社群平台撰文表示，投入政治轉眼已經10年的時間，也經歷幾次選舉，坦白說，至今還在追逐那張希望能交給自己的成績單，面對未來，唯有更努力，「慶幸現在這條路，他不是一個人走」。

吳崢昨天晚間撰寫感性長文表示，在年歲增長中，漸漸的會產生一種體感，如果說年輕是一種身份，與之伴隨有許多特質，例如青澀、例如莽撞，例如前方還有許多未知的空間，這些事都正和自己遠離，或感到不再適合套用在自己身上。

吳崢表示，取而代之，是感受到所謂成長，更像一把篩子。在把自己反覆丟到網上淘洗的過程中，一些本來不甚確定的方向，不是核心關懷的事，都會慢慢剝落，最後留下真正想做的事，而這件事持續和自己更緊密的揉合在一起，捶打、混合，直至最後完全成為自己的一部分。

吳崢透露，以前他很喜歡玩遊戲，現在他更覺得，人生其實也是一場大型RPG，裡面有無數的支線要解，無數的選擇要做。和遊戲相同的是不斷面對不同考驗，努力提升自己的能力；不同的是人生沒存檔，不會有任何重來的機會，只能盡全力抓住每次機會。

吳崢表示，投入政治轉眼已經10年的時間，也經歷幾次選舉。坦白說，至今還在追逐那張希望能交給自己的成績單，面對未來，唯有更努力。慶幸現在這條路，他不是一個人走。一路走來，多了許多並肩作戰的夥伴，也多了更多支持自己的人。

吳崢說，謝謝大家，生日給自己的期許是成為不辜負大家支持的人，要更成長、要更高效的轉換，把大家給自己的力量發揮成更大的力量。