「極右翼崛起」馬克宏重挫　法國會第二輪怎麼選？3大QA一次看

▲ 馬克宏與極右翼政黨國民聯盟名義領袖雷朋（Marine Le Pen）。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

法國6月30日舉行國會大選首輪投票，初步統計極右翼以33.2%得票率居首，左翼約28.1%，總統馬克宏的執政黨陣營則僅21%，受到歷史性挫敗。未來法國政局如何演變？第二輪投票何時舉行？以下請見《路透》整理的3大問答。

法國國會大選如何進行？

法國國民會議577個席位選舉分成2輪，第一輪中若無候選人取得絕對勝利，排名前2名及得票數逾12.5%登記選民的所有候選人將進入第二輪，屆時由得票數最高者當選。

此次首輪投票的高投票率代表約300個選區正面臨可能的「三腳督」局面，理論上有利於極右翼國民聯盟（RN）。

為防止三腳督及對抗國民聯盟，中間偏右及偏左政治人物長期以來努力實行所謂的「共和陣線」（republican front），也就是排名第3的候選人退選，並呼籲選民團結支持第2名。

所有進入第二輪的候選人須在2日晚間以前決定是否退選。

▲ 馬克宏提前大選，被認為是政治生涯豪賭。（圖／路透）

目前戰況如何？

許多政治領袖都在6月30日晚間向候選人及選民喊話，馬克宏呼籲在第二輪「廣泛支持共和及民主黨候選人」，大力抵制國民聯盟和極左翼不屈法國（LFI）。

馬克宏的前任總理菲力普（Edouard Philippe）也明確呼籲所屬政黨候選人，若排名第3就選擇退選，團結支持中間偏左或偏右候選人，不包括國民聯盟和不屈法國。

至於左翼，社會黨（Socialist Party）及不屈法國領袖也紛紛呼籲位居第3的候選人退選，以對抗國民聯盟。

保守派共和黨（LR）在選舉前分裂，少數議員與國民聯盟結盟，首輪投票後尚未宣布黨內方針。

▲ 雷朋普遍被視為2027年大選領頭羊。（圖／路透）

接下來會發生什麼事？

「共和陣線」近年影響力減弱，許多選民不再聽從政黨領袖建議；候選人也有可能不聽從黨的指示，拒絕退選。

但未來45小時的協商至關重要，恐怕對選舉結果產生重大影響，可能決定國民聯盟是否取得國會絕對多數。這也使第二輪結果格外難以預測，就連民調機構都呼籲保持謹慎。