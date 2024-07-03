快訊／民進黨發言人＋1　美女主播韓瑩入列

▲民進黨發言人韓瑩。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨新北市議員卓冠廷辭去黨發言人職務後，此懸缺將由出身自公共電視的「美女主播」韓瑩出任。民進黨發言人吳崢今（3日）下午在中常會後記者會宣布該人事案，介紹未來將由現年35歲的韓瑩擔任發言人一職。

韓瑩是資深政治線記者出身，過去主跑重要政經、外交議題，也曾跟隨前總統蔡英文出訪友邦，並遠赴香港、新加坡、南韓等地採訪，例如2017年前往南韓親身採訪燭光集會，製作「怒吼燭光—南韓風暴」系列報導，獲得國內新聞媒體獎項肯定。

吳崢下午在中常會後記者會介紹，現年35歲的韓瑩是輔仁大學經濟學系畢業，2011年畢業即經由校園徵選進入三立電視台擔任記者，之後在UDN TV及公視「獨立特派員」製作專題新聞，關注公共議題，曾入圍「卓越新聞獎」並獲得「星雲真善美國際報導獎」肯定。

吳崢表示，在公視擔任政治組記者兼晚間新聞主播7年期間，負責總統府與外交新聞，也以專業、冷靜的播報風格受到觀眾喜愛。韓瑩多次跟隨蔡英文出訪，除了選舉報導，更參與國際重大新聞事件，包括2018年川金會、2019香港區議會選舉、2022年APEC領袖峰會等。

▲民進黨發言人韓瑩。（圖／韓瑩提供）

▲民進黨發言人韓瑩。（圖／韓瑩提供）

▲民進黨發言人韓瑩。（圖／民進黨提供）

▲民進黨發言人韓瑩。（圖／民進黨提供）