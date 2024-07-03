　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

澎湖漁船遭陸強行帶走　藍委憂：漁民成兩岸政治的犧牲品

▲澎湖籍漁船大進滿88號闖大陸領海捕魚、遭中國海警船人船扣押。（圖／記者張君豪翻攝）

▲澎湖籍漁船大進滿88號闖大陸領海捕魚、遭中國海警船人船扣押。（圖／記者張君豪翻攝）

記者崔至雲／台北報導

澎湖漁船大進滿88號2日晚間8點10分在金門外海作業，突遭2艘中國海警船靠近，拍照後強行登檢，並被帶回中國大陸。國民黨立委許宇甄表示，該海域是我國漁民捕小管的傳統漁場，過往幾十年捕小管都沒有發生問題，昨晚卻莫名被陸方扣船，兩岸關係愈發緊繃，漁民撈捕權成了兩岸政治的犧牲品，總統賴清德對此應該拿出對策，趕緊積極營救。

對於我國漁船遭大陸海警強行登檢扣押，許宇甄指出，民進黨政府執政8年，兩岸關係愈來愈緊張，賴清德就任以來已多次表示「中華民國及中華人民共和國互不隸屬」挑動陸方敏感神經。7月1日，陸委會副主委梁文傑接受媒體訪問，宣稱兩岸實質就是兩個國家，陸方對此表達不滿，2日晚間就發生澎湖漁船被強行登檢扣押情況。經向澎湖漁會詢問，被扣押的漁船在金門外海捕撈小管多日，昨晚突然遭大陸海警強行登檢扣押帶走，海巡營救無門，陸方強勢作為已引起金門、澎湖漁民驚慌，在當地做業的漁船人心惶惶，都在詢問能否再到過去捕小管的傳統漁場進行作業，希望賴清德政府能給出明確答案。

許宇甄認為，兩岸關係愈發緊繃，已嚴重影響漁民的生計與生命安全，賴清德政府應該拿出對策，在未能與陸方協調取得共識前，海巡署應該加強護漁行動，保護我方漁民作業安全。海基會應儘速與陸方聯繫，趕快進行協調，盡早將人員、漁船安全帶回澎湖。

許宇甄強調，今年4月上旬，馬習二會中後，陸方已表達願意對台灣重啟交流的意願，但賴清德總統上任後，卻未能展現出善意和靈活性，就職演說強調兩國互不隸屬，挑動大陸反對台獨的神經，引發陸方軍演，造成金廈海域對峙升高，陸方海警船不但經常闖進金門禁限制水域聯合操演，現在還發生強行登檢扣船事件，兩岸關係愈發緊繃，漁民撈捕權成了兩岸政治的犧牲品。在賴清德政府沒有具體的護漁方案以前，請在金廈海域作業的漁民，務必隨時注意人身安全。

許宇甄再次呼籲賴清德政府，請盡速展現善意、重建信任、深化交流，尋求兩岸進一步對話的機會，以保障漁民在我國海域作業權益
 

ET快訊
江坤俊「放閃愛妻5天後」被拍夜會護理師！　澄清雙方關係
快訊／準備搶票！　劉德華小巨蛋場次出爐
陸網紅「42萬娶超兇寮國妹」　小14歲嫩妻：想吹冷氣
LIVE／愛家名醫過夜護理師直擊！潘若迪回應婚變　陸押漁船對
快訊／江坤俊正宮3點發聲！　曝護理師住處：我買的
快訊／為拿手機落海！尋獲遺體　妻小悲痛認屍
亞運國手淪詐團！　曾風光奪冠…上身全裸狼狽落網
海巡急退原因曝！已追進「內水」　恐遭控入侵
涉拍攝、散佈未成年性愛片！　炎亞綸緩刑確定
高中職「身心調適假」全面實施！　每學期可請3天

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

澎湖漁船遭陸強押！民眾黨籲儘速啟動溝通管道　陸委會協調釋放人船

澎湖漁船遭陸海警強押　鄭麗君籲：儘速釋放漁船以及漁工

快訊／立院成立鏡電視調查小組　鏡電視聲明：侵害新聞自由斧痕鑿鑿

獨／林佳龍出手了！　外交部擬祭新規杜絕外館採購爭議

澎湖漁船遭陸海警強押　黃國昌點名陸委會、海委會：責無旁貸

為何挑司法法制聯席調查鏡電視？　綠質疑：為黃國昌量身訂製

「鏡電視調查小組」成立　民進黨團：今聯席會議應當無效

澎湖漁船遭陸強行帶走　藍委憂：漁民成兩岸政治的犧牲品

中共海警連158天騷擾日本！今年16度入侵沖繩　架「機槍」重兵器

要綠別雙標！黃國昌：政府何時在人民聲請釋憲時　就凍結法律施行？

才剛吃飽！哈士奇吵著討肉　狂頂嘴...媽氣「看看那身材」

主管為何總袒護小人？　男分析3原因網嘆：確實

懂聽！樂團主唱對牛唱歌　牠秒轉身靠近靜靜聽完XD

薔薔親妹直播「遭女友打巴掌」　嗆她生活圈複雜：毀壞三觀！

奶貓工讀生檢查報表！　趴影印機左右看像菜鳥

貓媽媽產5死胎心碎　遇孤兒5寶秒當親生疼

陸火鍋店見正妹扮機器人　號稱「可15分鐘不眨眼」

唐玲重大傷病資格遭取消！　燒500萬抗癌：現在是普通人

首爾市中心重大車禍！　68歲翁逆向駕駛撞人群

司機意外載到20年未見老友！　認出對方超激動「互動大轉變」

澎湖漁船遭陸強押！民眾黨籲儘速啟動溝通管道　陸委會協調釋放人船

澎湖漁船遭陸海警強押　鄭麗君籲：儘速釋放漁船以及漁工

快訊／立院成立鏡電視調查小組　鏡電視聲明：侵害新聞自由斧痕鑿鑿

獨／林佳龍出手了！　外交部擬祭新規杜絕外館採購爭議

澎湖漁船遭陸海警強押　黃國昌點名陸委會、海委會：責無旁貸

為何挑司法法制聯席調查鏡電視？　綠質疑：為黃國昌量身訂製

「鏡電視調查小組」成立　民進黨團：今聯席會議應當無效

澎湖漁船遭陸強行帶走　藍委憂：漁民成兩岸政治的犧牲品

中共海警連158天騷擾日本！今年16度入侵沖繩　架「機槍」重兵器

要綠別雙標！黃國昌：政府何時在人民聲請釋憲時　就凍結法律施行？

澎湖漁船遭陸強押！民眾黨籲儘速啟動溝通管道　陸委會協調釋放人船

冷氣16度「只吹26度風」！苦主找師傅　1原因秒解：超冷好舒服

韓星金武烈尹昇娥結婚9年還像熱戀！　「牽手扶愛妻下樓」PO照放閃

江坤俊「放閃愛妻後5天」被拍夜會護理師！　正面澄清雙方關係

台61線西濱玄寶大橋施工...7／9~7／22全面封閉...用路人請改道

殘疾女童遭8人集體性侵！下課拖進廁所　「惡狼竟是男同學」

男大生墾丁旅遊！臉上爬滿「老人斑」　嚇壞：以後會防曬

販毒抵償7000元債務　債主見警秒把他抖出來！下場曝光

快訊／準備搶票！劉德華小巨蛋場次出爐「連唱4天」

21歲女大生騎車誤闖國道又逆向！釀3車追撞　她命大僅輕傷

政治熱門新聞

海巡署3打7被迫讓步　我國漁船遭押走

漁船遭扣走航跡曝光　陸海警：勿干擾　

非法加熱菸走私頻傳　立委批衛福部卡關放任一年200億菸捐菸稅不收

快訊／台海緊張！22共機、6共艦「四面環台」　最近離鵝鑾鼻44浬

澎湖漁船遭陸海警登檢　知情人曝2原因

中國海警強行登檢澎湖漁船　將人船押往中國

快訊／「鏡電視調查小組」成立！吳宗憲任召集人　NCC須配合調查

不甩陳雪生聯席調查鏡電視！　鍾佳濱率隊離場

歐盟認定「核能＝綠能」？　一次看懂超嚴格要件

護理師離職率創10年新高！　藍委籲加速白班津貼

網傳藍白財劃法可挖中央8552億？　事實查核中心打臉：假訊息

澎湖漁船遭陸海警強行扣押　國安人士示警風險

點名7位「綠到出汁」大法官　國民黨團要求：國會改革釋憲要迴避

藍委提案修法引中資進離島　金門、澎湖、連江學校可招收陸生不受限

更多熱門

相關新聞

澎湖漁船陸領海遭押　海巡艇追進「內水」急退

澎湖漁船陸領海遭押　海巡艇追進「內水」急退

澎湖籍漁船「大進滿88號」2日晚間8點10分在金門外海作業，遭陸海警船強行登檢，更控制此艘漁船及船上5人，押往福建圍頭港。「大進滿88號」於陸方領海被攔後遭帶回，海巡艇也一度緊追進入陸方「內水」領海，該處距晉江岸際5.4浬、中方領海基線內2.9浬，已經可以看到晉江岸際的燈光，海巡署為避免升高衝突，停止緊追。

一天抽搐2次…澎湖9歲童診斷出「疑似中風」！

一天抽搐2次…澎湖9歲童診斷出「疑似中風」！

對峙畫面曝！陸方押走我漁船...海巡急廣播喊話

對峙畫面曝！陸方押走我漁船...海巡急廣播喊話

澎湖漁船被中國帶走是因撈過界？　漁業署：屬兩岸共同作業海域

澎湖漁船被中國帶走是因撈過界？　漁業署：屬兩岸共同作業海域

澎湖漁船有沒有越界？　他拿數字曝：侵陸方海域為客觀事實

澎湖漁船有沒有越界？　他拿數字曝：侵陸方海域為客觀事實

關鍵字：

澎湖漁船藍委漁民兩岸政治

讀者迴響

熱門新聞

「愛家名醫」女神妻曝光！　婚外過夜護理師人設崩

名醫江坤俊婚外曖昧「醫院裡早傳開」！同框照片曝

潘若迪爆13年婚變「離婚小15歲嫩妻」！

「愛家名醫」回應了！　約會過夜護理師人設翻車

女大生提議性服務換安全帽！他完事挨告

如何安慰男友？正妹「秒做1動作」2萬人朝聖

糖尿病患血糖降不下！醫教2招很有感

不是新冠、流感！她高燒4天狂咳：病毒很毒

和正妹女友同居「他親完衝廁所」　三觀被震碎

麥當勞「搖搖薯條」睽違6年重磅回歸！

獨／眼球液證明男大生沒酒駕　高大成揭原因

名醫江坤俊正宮提3點發聲！「老公每天都回家」

女模拍全裸寫真遭侵犯！色影師休息一半伸狼爪

他團報「入珠3顆噴2萬」！女友痛到求救

潘若迪狂求歡「卻遭妻拒絕」爆爭執！

更多

最夯影音

更多

才剛吃飽！哈士奇吵著討肉　狂頂嘴...媽氣「看看那身材」

主管為何總袒護小人？　男分析3原因網嘆：確實

懂聽！樂團主唱對牛唱歌　牠秒轉身靠近靜靜聽完XD

薔薔親妹直播「遭女友打巴掌」　嗆她生活圈複雜：毀壞三觀！

奶貓工讀生檢查報表！　趴影印機左右看像菜鳥

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面