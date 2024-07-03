澎湖漁船遭陸強行帶走　藍委憂：漁民成兩岸政治的犧牲品

▲澎湖籍漁船大進滿88號闖大陸領海捕魚、遭中國海警船人船扣押。（圖／記者張君豪翻攝）



記者崔至雲／台北報導

澎湖漁船大進滿88號2日晚間8點10分在金門外海作業，突遭2艘中國海警船靠近，拍照後強行登檢，並被帶回中國大陸。國民黨立委許宇甄表示，該海域是我國漁民捕小管的傳統漁場，過往幾十年捕小管都沒有發生問題，昨晚卻莫名被陸方扣船，兩岸關係愈發緊繃，漁民撈捕權成了兩岸政治的犧牲品，總統賴清德對此應該拿出對策，趕緊積極營救。

對於我國漁船遭大陸海警強行登檢扣押，許宇甄指出，民進黨政府執政8年，兩岸關係愈來愈緊張，賴清德就任以來已多次表示「中華民國及中華人民共和國互不隸屬」挑動陸方敏感神經。7月1日，陸委會副主委梁文傑接受媒體訪問，宣稱兩岸實質就是兩個國家，陸方對此表達不滿，2日晚間就發生澎湖漁船被強行登檢扣押情況。經向澎湖漁會詢問，被扣押的漁船在金門外海捕撈小管多日，昨晚突然遭大陸海警強行登檢扣押帶走，海巡營救無門，陸方強勢作為已引起金門、澎湖漁民驚慌，在當地做業的漁船人心惶惶，都在詢問能否再到過去捕小管的傳統漁場進行作業，希望賴清德政府能給出明確答案。

許宇甄認為，兩岸關係愈發緊繃，已嚴重影響漁民的生計與生命安全，賴清德政府應該拿出對策，在未能與陸方協調取得共識前，海巡署應該加強護漁行動，保護我方漁民作業安全。海基會應儘速與陸方聯繫，趕快進行協調，盡早將人員、漁船安全帶回澎湖。

許宇甄強調，今年4月上旬，馬習二會中後，陸方已表達願意對台灣重啟交流的意願，但賴清德總統上任後，卻未能展現出善意和靈活性，就職演說強調兩國互不隸屬，挑動大陸反對台獨的神經，引發陸方軍演，造成金廈海域對峙升高，陸方海警船不但經常闖進金門禁限制水域聯合操演，現在還發生強行登檢扣船事件，兩岸關係愈發緊繃，漁民撈捕權成了兩岸政治的犧牲品。在賴清德政府沒有具體的護漁方案以前，請在金廈海域作業的漁民，務必隨時注意人身安全。

許宇甄再次呼籲賴清德政府，請盡速展現善意、重建信任、深化交流，尋求兩岸進一步對話的機會，以保障漁民在我國海域作業權益

