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快訊／落雷影響號誌！文湖線六張犁至動物園暫停營運　啟動公車接駁

▲▼文湖線停駛路線圖。（圖／捷運公司提供）

【15：48更新　北捷恢復正常營運】

記者袁茵／台北報導

中央氣象署2日下午2時05分針對16縣市發布大雨特報，降雨時間持續到晚上，並針對桃園市、新北市、台北市發布大雷雨即時訊息。過沒多久，北捷文湖線下午2時57分就因號誌異常，造成六張犁站至動物園站暫停營運，並緊急啟動公車接駁，台北捷運公司表示設備異常原因，不排除與落雷有關；而北捷也於下午3時42分異常排除，全線恢復正常營運。

台北捷運公司2日表示，下午2時57分行控中心持續監控列車運轉，文湖線疑似受落雷影響號誌異常，南港展覽館站至忠孝復興站正常營運，另啟動動物園站至忠孝復興站公車接駁；維修人員緊急搶修中，設備出現警訊原因，不排除受雷雨影響，至於詳細異常原因，將於收班後詳查。

而北捷也透過「台北捷運GO」APP通知，文湖線辛亥站往動物園方向因號誌異常，影響列車運行，目前六張犁站至動物園站暫停營運，正常營運區段為南港展覽館站到忠孝復興站，忠孝復興站到科技大樓單線雙向，本公司已啟動動物園站至忠孝復興站公車接駁，列車停靠及候車時間將增加，旅客若有票證或退費問題請洽詢問處或於官網查詢。

隨後，台北捷運公司表示，下午3時42分文湖線異常已排除，全線恢復正常營運，調整班距加強疏運；文湖線疑似受落雷影響號誌異常詳細原因，維修人員持續查修中。

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