台南六順診所「預防中風療程」竟要23萬　衛生局稽查發現3違規

▲台南市衛生局接獲訊息後已派員前往該診所調查，現場查察發現有3項違規，涉嫌違反醫療法、醫師法等將依法進行相應處罰。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市學甲區標榜專門治療中風、冠狀動脈心臟病、失智症、顏面神經等治療及預防的六順診所，被人爆料預防中風療程收取23萬高價，還使用使用非法針劑，並誇大療效。六順診所3日發布聲明指出，爆料內容完全不符合事實，診所所有療程和藥物均符合相關法規，並經過衛福部食藥署嚴格審查與批准，但台南市衛生局前往診所稽查，發現3項缺失。

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▲台南市學甲區的六順診所，被人爆料中風療程收取高價，並使用使用非法針劑，並誇大療效，六順診所3日發布聲明指出，爆料內容完全不符合事實。（圖／翻攝自六順診所官網及臉書，下同）

台南市學甲區的六順診所遭人爆料，預防中風療程收取23萬高價，並涉嫌使用非法針劑，引發社會熱議。據了解，六順診所除了台南學甲的總院外，在林口、新店都設有分院，其網站上標榜專門治療中風、冠狀動脈心臟病、失智症、顏面神經等治療及預防，並強調是「中風治療預防醫學機構」。

六順診所對於爆料內容3日在官網及書粉絲專頁發表6點聲明：1、報導指控六順診所使用非法針劑，並誇大療效，此事完全不符合事實。我們強調，診所從未使用未經核准的藥物進行治療。我們所有的療程和藥物均符合相關法規，並經過衛福部食藥署的嚴格審查與批准。

2、報導中提到的所謂「人參皂甙針劑」，實為口服液和膠囊形式，並非針劑。我們在治療過程中，確實會建議患者服用人參皂甙產品，以輔助治療中風及其他相關疾病。但產品均為食品，不屬於藥品範疇，並且完全符合食品法規。

3、六順診所的治療方法已經過多次科學研究和臨床驗證，尤其是慈濟技術學院（現為慈濟科技大學）所發表的研究論文，證實我們的治療對中風的預防和治療具有顯著效果。我們的患者回應和臨床資料均顯示出極高的治療成功率，並非如報導所述的誇大不實。

4、診所內部的所有藥物使用均有詳細記錄，並依照醫療法規進行管理。針對報導中所謂「針劑配方」的誤解，我們澄清，這僅指療程中的用藥劑量和施打時間安排，並非指非法針劑。為保護診所的技術機密，我們確實對部分內部資訊進行保密，但這完全在合法範圍內，並無任何違法行為。

5、我們理解媒體對醫療行業的關注，但希望媒體在報導前應進行全面、深入的調查，避免因未經證實的爆料對公眾造成恐慌。我們也願意就相關問題與媒體進行溝通澄清，提供真實、準確的資訊。

6、六順診所自創立近百年來服務過數十萬的患者，始終秉持著「專業、誠信、關愛」的核心價值，為患者提供高品質的醫療服務。我們將繼續努力，致力於中風等疾病的預防和治療，並為患者的健康保駕護航。

對此，台南市衛生局指出，有關報導診所天價療程及藥劑疑似來源不明案，衛生局接獲訊息後已派員前往該診所調查，診所被指使用名為"SAPONIN-OCK口服液"的產品，該產品標示為食品，但含有人蔘成分，現場診所表示，該產品僅供口服作為營養補充使用，並未對民眾施行注射，衛生局將聯繫來源廠商所轄的桃園衛生局，以進一步釐清產品的屬性及合法性。

另外，衛生局現場查察發現有3項違規，診所在未經核准的面積內進行診療活動，涉違反醫療法第15條有關設置標準的規定，設置變更應於30日內向衛生主管機關申請，否則將面臨5萬元以上25萬元以下的罰款；診所未依規定開立自費項目的收據，涉違反醫療法第22條第1項的規定，相應處罰為1萬元以上5萬元以下的罰款；在病歷記錄部分，未詳實紀載使用的藥品，涉違反醫師法第12條的規定，相應處罰為2萬元以上10萬元以下的罰款。對於前述違規行為，衛生局將依法進行相應處罰。

▲台南市衛生局派員到診所現場稽查。（圖／記者林東良翻攝，下同）

衛生局強調，對於所有診所和醫療機構，將繼續加強監管和執法力度，確保公眾的醫療安全和權益。