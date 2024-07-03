　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台南六順診所「預防中風療程」竟要23萬　衛生局稽查發現3違規

▲台南市衛生局接獲訊息後已派員前往該診所調查，現場查察發現有3項違規，涉嫌違反醫療法、醫師法等將依法進行相應處罰。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市衛生局接獲訊息後已派員前往該診所調查，現場查察發現有3項違規，涉嫌違反醫療法、醫師法等將依法進行相應處罰。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市學甲區標榜專門治療中風、冠狀動脈心臟病、失智症、顏面神經等治療及預防的六順診所，被人爆料預防中風療程收取23萬高價，還使用使用非法針劑，並誇大療效。六順診所3日發布聲明指出，爆料內容完全不符合事實，診所所有療程和藥物均符合相關法規，並經過衛福部食藥署嚴格審查與批准，但台南市衛生局前往診所稽查，發現3項缺失。

▲台南市學甲區的六順診所，被人爆料中風療程收取高價，並使用使用非法針劑，並誇大療效，六順診所3日發布聲明指出，爆料內容完全不符合事實。（圖／翻攝自六順官網及臉書）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台南市學甲區的六順診所，被人爆料中風療程收取高價，並使用使用非法針劑，並誇大療效，六順診所3日發布聲明指出，爆料內容完全不符合事實。（圖／翻攝自六順診所官網及臉書，下同）

台南市學甲區的六順診所遭人爆料，預防中風療程收取23萬高價，並涉嫌使用非法針劑，引發社會熱議。據了解，六順診所除了台南學甲的總院外，在林口、新店都設有分院，其網站上標榜專門治療中風、冠狀動脈心臟病、失智症、顏面神經等治療及預防，並強調是「中風治療預防醫學機構」。

六順診所對於爆料內容3日在官網及書粉絲專頁發表6點聲明：1、報導指控六順診所使用非法針劑，並誇大療效，此事完全不符合事實。我們強調，診所從未使用未經核准的藥物進行治療。我們所有的療程和藥物均符合相關法規，並經過衛福部食藥署的嚴格審查與批准。

▲台南市學甲區的六順診所，被人爆料中風療程收取高價，並使用使用非法針劑，並誇大療效，六順診所3日發布聲明指出，爆料內容完全不符合事實。（圖／翻攝自六順官網及臉書）

2、報導中提到的所謂「人參皂甙針劑」，實為口服液和膠囊形式，並非針劑。我們在治療過程中，確實會建議患者服用人參皂甙產品，以輔助治療中風及其他相關疾病。但產品均為食品，不屬於藥品範疇，並且完全符合食品法規。

3、六順診所的治療方法已經過多次科學研究和臨床驗證，尤其是慈濟技術學院（現為慈濟科技大學）所發表的研究論文，證實我們的治療對中風的預防和治療具有顯著效果。我們的患者回應和臨床資料均顯示出極高的治療成功率，並非如報導所述的誇大不實。

4、診所內部的所有藥物使用均有詳細記錄，並依照醫療法規進行管理。針對報導中所謂「針劑配方」的誤解，我們澄清，這僅指療程中的用藥劑量和施打時間安排，並非指非法針劑。為保護診所的技術機密，我們確實對部分內部資訊進行保密，但這完全在合法範圍內，並無任何違法行為。

5、我們理解媒體對醫療行業的關注，但希望媒體在報導前應進行全面、深入的調查，避免因未經證實的爆料對公眾造成恐慌。我們也願意就相關問題與媒體進行溝通澄清，提供真實、準確的資訊。

6、六順診所自創立近百年來服務過數十萬的患者，始終秉持著「專業、誠信、關愛」的核心價值，為患者提供高品質的醫療服務。我們將繼續努力，致力於中風等疾病的預防和治療，並為患者的健康保駕護航。

▲台南市學甲區的六順診所，被人爆料中風療程收取高價，並使用使用非法針劑，並誇大療效，六順診所3日發布聲明指出，爆料內容完全不符合事實。（圖／翻攝自六順官網及臉書）

對此，台南市衛生局指出，有關報導診所天價療程及藥劑疑似來源不明案，衛生局接獲訊息後已派員前往該診所調查，診所被指使用名為"SAPONIN-OCK口服液"的產品，該產品標示為食品，但含有人蔘成分，現場診所表示，該產品僅供口服作為營養補充使用，並未對民眾施行注射，衛生局將聯繫來源廠商所轄的桃園衛生局，以進一步釐清產品的屬性及合法性。

另外，衛生局現場查察發現有3項違規，診所在未經核准的面積內進行診療活動，涉違反醫療法第15條有關設置標準的規定，設置變更應於30日內向衛生主管機關申請，否則將面臨5萬元以上25萬元以下的罰款；診所未依規定開立自費項目的收據，涉違反醫療法第22條第1項的規定，相應處罰為1萬元以上5萬元以下的罰款；在病歷記錄部分，未詳實紀載使用的藥品，涉違反醫師法第12條的規定，相應處罰為2萬元以上10萬元以下的罰款。對於前述違規行為，衛生局將依法進行相應處罰。

▲台南市衛生局接獲訊息後已派員前往該診所調查，現場查察發現有3項違規，涉嫌違反醫療法、醫師法等將依法進行相應處罰。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市衛生局派員到診所現場稽查。（圖／記者林東良翻攝，下同）

衛生局強調，對於所有診所和醫療機構，將繼續加強監管和執法力度，確保公眾的醫療安全和權益。

▲台南市衛生局接獲訊息後已派員前往該診所調查，現場查察發現有3項違規，涉嫌違反醫療法、醫師法等將依法進行相應處罰。（圖／記者林東良翻攝，下同）

ET快訊
快訊／大雷雨狂轟4縣市！　警戒區曝
快訊／進學校10分鐘倒地！　25歲警「相驗結果出爐」
快訊／雨勢升級！　9縣市豪大雨特報
知名電商倉庫燒成廢墟！　焦屍無法辨認身分
台中25歲警「倒臥操場不治」　弟弟也是員警...急請假處理後
謎片是真的！日本21歲女殺死高中妹　和辦案刑警爆不倫
快訊／國家警報響！　大雷雨轟4縣市
江坤俊遭爆曖昧護理師　正宮來頭不小！是亞運橋牌隊銀牌

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／大雷雨狂轟4縣市　2地防暴雨「警戒區曝」

臺東FUN暑假！正氣觀光夜市「每周增加1營業日」

新自強號出軌懲處8人！董座自請處分　土石流前3分鐘監控員上廁所

台南六順診所「預防中風療程」竟要23萬　衛生局稽查發現3違規

快訊／雨勢升級！9縣市豪大雨特報　國家警報又響

全球首例！「黑加網」養殖技術突破　水試所公開種魚真面目

暑假搶攻親子客！飯店聯名衛武營推主題房　入住享頑皮世界門票

出國搭計程車被問「一個人旅行都沒做愛？」她嗆辣反擊　全車安靜

不是性病！「他壞壞完沖乾淨」下體膿包2倍大　醫傻：潰爛了

快訊／國家警報響！大雷雨轟4縣市　新竹山區暴雨告警

才剛吃飽！哈士奇吵著討肉　狂頂嘴...媽氣「看看那身材」

主管為何總袒護小人？　男分析3原因網嘆：確實

懂聽！樂團主唱對牛唱歌　牠秒轉身靠近靜靜聽完XD

薔薔親妹直播「遭女友打巴掌」　嗆她生活圈複雜：毀壞三觀！

奶貓工讀生檢查報表！　趴影印機左右看像菜鳥

貓媽媽產5死胎心碎　遇孤兒5寶秒當親生疼

陸火鍋店見正妹扮機器人　號稱「可15分鐘不眨眼」

唐玲重大傷病資格遭取消！　燒500萬抗癌：現在是普通人

Junior登記結婚忘記帶婚約書　林宣瑜「他只記得帶小鬼公仔」

司機意外載到20年未見老友！　認出對方超激動「互動大轉變」

快訊／大雷雨狂轟4縣市　2地防暴雨「警戒區曝」

臺東FUN暑假！正氣觀光夜市「每周增加1營業日」

新自強號出軌懲處8人！董座自請處分　土石流前3分鐘監控員上廁所

台南六順診所「預防中風療程」竟要23萬　衛生局稽查發現3違規

快訊／雨勢升級！9縣市豪大雨特報　國家警報又響

全球首例！「黑加網」養殖技術突破　水試所公開種魚真面目

暑假搶攻親子客！飯店聯名衛武營推主題房　入住享頑皮世界門票

出國搭計程車被問「一個人旅行都沒做愛？」她嗆辣反擊　全車安靜

不是性病！「他壞壞完沖乾淨」下體膿包2倍大　醫傻：潰爛了

快訊／國家警報響！大雷雨轟4縣市　新竹山區暴雨告警

中捷牆壁噴漆「存好心」被逮　塗鴉哥拉星雲下水：散播佛法

習近平一通電話能結束烏俄戰爭？　北京強調「非當事方」

手術後2個月「皮膚冒紅點」竟是乳癌復發！醫：癌細胞侵襲皮膚

郭智輝盼引進移工穩供電「這蠻緊急」　本周將和勞動部討論

南臺灣土地公補庫存　6.79億入手339坪地蓋商辦

灰狼新星出事啦！艾德華茲遭女子揭穿過去7個月生了3個孩子

U23中華培訓隊遭美國大學明星隊無安打　全場被14次三振

快訊／大雷雨狂轟4縣市　2地防暴雨「警戒區曝」

【廣編】JOY COLORi未來鑽石攜手小王子！全新聯名帶你探索永續時尚的奇幻旅程

臺東FUN暑假！正氣觀光夜市「每周增加1營業日」

陸火鍋店見正妹扮機器人　號稱「可15分鐘不眨眼」

生活熱門新聞

女嗆「不用禮讓孕婦嗎」學生1句回擊！車廂超安靜

「愛家名醫」女神妻曝光！　婚外過夜護理師人設崩

糖尿病患血糖降不下！醫教2招很有感

網紅「42萬娶超兇寮國妹」　小14歲妻點頭：想吹冷氣

如何安慰男友？正妹「秒做1動作」2萬人朝聖

「愛家名醫」回應了！　約會過夜護理師人設翻車

不是新冠、流感！她高燒4天狂咳：病毒很毒

和正妹女友同居「他親完衝廁所」　三觀被震碎

無人拉麵店挨告！業者曬1圖：你們自己細品

蕭家大院狂被檢舉　400隻兔子不養了

花蓮老闆「沒遇過這麼慘的暑假」　等1小時沒客人

「愛家名醫」約會護理師直擊！　醫院後方築愛巢

快訊／午後雨勢來了！8縣市大雨特報　下到晚上

江坤俊「同框護理師」照片曝！粉絲怒：跟王必勝一樣

更多熱門

相關新聞

要少女肉償！渣男反被設局仙人跳「打手槍」

要少女肉償！渣男反被設局仙人跳「打手槍」

台南一名許姓少女在網路交友軟體認識姜姓男子，並向對方借款6000元，事後許女還不出錢，姜男暗示她可以肉身還債，許女的洪姓男友得知後氣炸，竟夥同4名友人設局仙人跳，將姜男騙到汽車旅館暴打一頓後，再強逼他打手槍，並把精液塗抹在許女下體，製造性侵假象，向姜男索討20萬元和解費。台南地院審理後，依恐嚇取財未遂罪，判處洪男有期徒刑6月，得易科罰金，可上訴。

三重鞭炮隨機炸車　自小客車底破損機車急閃

三重鞭炮隨機炸車　自小客車底破損機車急閃

一天抽搐2次…澎湖9歲童診斷出「疑似中風」！

一天抽搐2次…澎湖9歲童診斷出「疑似中風」！

2024台南芒果評鑑出爐黃偉哲肯定得獎農友

2024台南芒果評鑑出爐黃偉哲肯定得獎農友

台南北區勝利路民宅傳工人疑熱傷害倒地搶救送醫

台南北區勝利路民宅傳工人疑熱傷害倒地搶救送醫

關鍵字：

台南診所爆料中風療程非法針劑衛生局調查

讀者迴響

熱門新聞

名醫江坤俊正宮提3點發聲！「老公每天都回家」

名醫江坤俊婚外曖昧「醫院裡早傳開」！同框照片曝

女嗆「不用禮讓孕婦嗎」學生1句回擊！車廂超安靜

「愛家名醫」女神妻曝光！　婚外過夜護理師人設崩

名醫江坤俊太太終於吐16字談現況

糖尿病患血糖降不下！醫教2招很有感

女大生提議性服務換安全帽！他完事挨告

潘若迪爆13年婚變「離婚小15歲嫩妻」！

網紅「42萬娶超兇寮國妹」　小14歲妻點頭：想吹冷氣

如何安慰男友？正妹「秒做1動作」2萬人朝聖

即／苗栗男為拿手機落海死亡　妻小悲痛認屍

「愛家名醫」回應了！　約會過夜護理師人設翻車

不是新冠、流感！她高燒4天狂咳：病毒很毒

和正妹女友同居「他親完衝廁所」　三觀被震碎

快訊／25歲警休假回台中！倒國小操場送醫不治

更多

最夯影音

更多

才剛吃飽！哈士奇吵著討肉　狂頂嘴...媽氣「看看那身材」

主管為何總袒護小人？　男分析3原因網嘆：確實

懂聽！樂團主唱對牛唱歌　牠秒轉身靠近靜靜聽完XD

薔薔親妹直播「遭女友打巴掌」　嗆她生活圈複雜：毀壞三觀！

奶貓工讀生檢查報表！　趴影印機左右看像菜鳥

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面