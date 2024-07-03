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2024台南芒果評鑑出爐　黃偉哲肯定得獎農友傑出栽培管理

▲2024年台南市愛文芒果評鑑大賽結果終於出爐，由南化區農民呂益勝脫穎而出榮獲冠軍，台南市長黃偉哲3日親自頒獎表揚，肯定得獎者的用心成果。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲2024年台南市愛文芒果評鑑大賽結果終於出爐，由南化區農民呂益勝脫穎而出榮獲冠軍，台南市長黃偉哲3日親自頒獎表揚，肯定得獎者的用心成果。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

歷經嚴格的農藥殘留檢驗與果品評鑑標準，2024年台南市愛文芒果評鑑大賽結果終於出爐，由南化區農民呂益勝脫穎而出榮獲冠軍，台南市長黃偉哲3日親自頒獎表揚，肯定得獎者的用心成果，並感謝農友秉持生產優質農產的信念，為台南農業發展盡心力，市議員周奕齊也到場共襄盛舉。

▲2024年台南市愛文芒果評鑑大賽結果終於出爐，由南化區農民呂益勝脫穎而出榮獲冠軍，台南市長黃偉哲3日親自頒獎表揚，肯定得獎者的用心成果。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲表示，台南是台灣最重要的芒果產區，擁有多元豐富品種，產量佔台灣芒果一半以上。憑藉農民精湛栽培技術與嚴格品管，才能孕育出高品質、高風味且高安全的優質芒果，不論在內外銷皆極具優勢。

黃偉哲邀請大家把握盛夏芒果季節，來採買品嚐香氣濃郁、果肉細緻的台南芒果。他也強調，未來南市府會持續拓展銷售通路，一方面增加農民收益，另一方面讓更多消費者購買到品質優良的台南農產品。

農業局表示，參與這次評鑑大賽的果品皆須通過411項農藥殘留檢驗合格，且需具備「產銷履歷」、「台灣農產品生產追溯」等溯源要件。另外並由5位評審針對果品外觀、風味及質地、糖度等進行評分。賽事共計50人參賽，評選出冠軍1名、亞軍3名、季軍10名，得獎者當中，有9位是來自南化區，5位來自楠西區。

▲2024年台南市愛文芒果評鑑大賽結果終於出爐，由南化區農民呂益勝脫穎而出榮獲冠軍，台南市長黃偉哲3日親自頒獎表揚，肯定得獎者的用心成果。（圖／記者林東良翻攝，下同）

冠軍呂益勝感謝評審的肯定，也謙虛表示，芒果的栽培管理方法相當多元，每位農民也都有自己的方式，雖然勤快不一定就能獲得冠軍，但他始終相信，還是要持續努力用心經營管理，每天到果園進行相關培育作業，才能產出甜度高、風味佳且優質化的芒果。

▲2024年台南市愛文芒果評鑑大賽結果終於出爐，由南化區農民呂益勝脫穎而出榮獲冠軍，台南市長黃偉哲3日親自頒獎表揚，肯定得獎者的用心成果。（圖／記者林東良翻攝，下同）

農業局進一步表示，期盼藉由評鑑的方式，鼓勵農友精進栽培技術，回饋消費者長期支持力挺，也邀請熱愛芒果的朋友踴躍訂購，用行動力來肯定台南在地農產品。

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