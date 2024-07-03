6千元要少女肉償！渣男反遭設局仙人跳　5惡煞逼他打手槍下場曝

記者吳佩蓁／台南報導

台南一名許姓少女在網路交友軟體認識姜姓男子，並向對方借款6000元，事後許女還不出錢，姜男暗示她可以肉身還債，許女的洪姓男友得知後氣炸，竟夥同4名友人設局仙人跳，將姜男騙到汽車旅館暴打一頓後，再強逼他打手槍，並把精液塗抹在許女下體，製造性侵假象，向姜男索討20萬元和解費。台南地院審理後，依恐嚇取財未遂罪，判處洪男有期徒刑6月，得易科罰金，可上訴。

▲洪男等6人設局仙人跳姜男，遭判刑4到6個月不等。（圖／記者林悅翻攝）



判決指出，姜男在網路交友軟體認識1名未成年許姓少女，許女因沒錢繳電話費，向姜借款6000元，事後姜男在討債時暗示許女可以發生性行為還債，許女的洪姓男友得知後暴跳如雷，竟夥同陳姓、曾姓、李姓、王姓等4名友人設局仙人跳姜男。

2022年11月27日晚間，許女邀約姜男到永康區一間汽車旅館，並同時聯絡洪男等5人，待許、姜一進入房間時，洪男等人就馬上衝進去房間，徒手毆打姜男逼迫他承認與許女發生性關係，接著又要他打手槍，並將精液塗在許女下體，製造姜性侵許女的假象，並將過程以手機錄影，藉此威脅姜男支付20萬元和解金，否則就將他押往別處繼續毆打。

▲警方趁姜男被押去領錢的空檔救人。（圖／記者林悅翻攝）



姜男為了籌錢，打電話向姊姊求助，由姊姊匯款5萬元後，家人立即報案，警方獲報後立即派員前往現場查看，趁同夥正要押姜男外出至超商領錢時救人，並當場將許女及洪男等6人逮捕。

台南地院審理認為，洪男等4人僅因姜男暗示許女可以肉身償債等言語，竟糾眾毆打姜男，並營造性侵假象恐嚇對方交出財物，經警方及時到場阻止，姜男才未交付金錢，洪男等人所為恐嚇取財犯行止於未遂，依成年人與少年共同犯恐嚇取財未遂罪，分別處洪男6個月、王男5個月、陳男4個月、李男4個月有期徒刑，得易科罰金，全案可上訴。