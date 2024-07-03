新自強號出軌懲處8人！董座自請處分　土石流前3分鐘監控員上廁所

▲台鐵公司董事長杜微說明0621大清水土石流記者會。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵EMU3000型新自強號6月21日在花蓮路段撞上土石流出軌，事後遭爆台鐵監視器在事故前19分鐘早已拍到土石流，卻無人通報。台鐵調查結果今（3日）出爐，事發時有人員值班，土石流發生前3分鐘曾離開監控處上廁所，台鐵懲處8人記申誡到記過不等，其中董事長杜微也自請處分，另司機員因協助旅客等4人記功和嘉獎。

台鐵針對6月21日新自強號撞上土石流事故，調查結果今出爐，針對土石流掩蓋鐵軌19分鐘遭監視器拍到卻無人通報，台鐵公司表示，花蓮工務段值班室規定為24小時值班，6月21日下午4時30分到49分發生新自強號撞土石流時，都有一名羅姓人員值班，不過就在發生土石流前3分鐘，下午4時25分到27分相關人員曾離開監控位置去上洗手間。

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公司董事長杜微也宣布懲處結果，總計共懲處8人，包括他自己自行處分，總經理馮輝昇記申誡一次，另值班人員也記申誡一次，花蓮工務段長和台鐵工務處處長因督導不周記過一次。

▲台鐵懲處名單出爐。（圖／記者李姿慧翻攝）

此外，台鐵另也針對4人記功，包括受傷陳姓司機員，因當時負傷不退，下車確認車輛和受損情況，並持續通報，安撫旅客、協助旅客轉乘，記功兩次，黃姓列車長因協助旅客脫險，也記功一次，兩個服務員也因協助和安撫旅客，也各別記嘉獎兩次。