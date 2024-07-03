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「垃圾換白米」撿回4.3噸塑膠！　菲律賓淨灘1招成果超驚人

▲▼菲律賓八打雁省（Batangas）馬比尼（Mabini）推出「垃圾換米」淨灘政策，近2年蒐集4.3噸垃圾，並且發送出2.6噸的米。（圖／路透）

▲馬比尼（Mabini）推出「垃圾換白米」淨灘政策，近2年蒐集4.3噸垃圾。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

菲律賓八打雁省（Batangas）馬比尼（Mabini）是知名潛水勝地，卻也長期飽受塑膠汙染之苦，但在推出「垃圾換白米」的淨灘政策之後，2年期間已經蒐集4.3噸垃圾，並且發送出2.6噸的白米，成效相當驚人。

《路透社》報導，根據「垃圾換白米」計畫，當地居民只要撿回一袋垃圾，就能換取1公斤白米，足以滿足小家庭日常所需。該計畫在將近2年前開跑，迄今蒐集逾4.3噸塑膠垃圾，同時發出2.6噸的白米。

▲▼菲律賓八打雁省（Batangas）馬比尼（Mabini）推出「垃圾換米」淨灘政策，近2年蒐集4.3噸垃圾，並且發送出2.6噸的米。（圖／路透）

▲▼菲律賓八打雁省（Batangas）馬比尼（Mabini）推出「垃圾換米」淨灘政策，近2年蒐集4.3噸垃圾，並且發送出2.6噸的米。（圖／路透）

在私人捐助者及小型企業的贊助下，儘管近年當地米價大漲，低收入家庭仍能藉此減少食物開銷。46歲的阿塞維多（Janeth Acevedo）說，「我1個月需要4袋半的白米，現在我只有2袋需要用買的，這幫了大忙。」

▲▼菲律賓八打雁省（Batangas）馬比尼（Mabini）推出「垃圾換米」淨灘政策，近2年蒐集4.3噸垃圾，並且發送出2.6噸的米。（圖／路透）

馬比尼以生氣蓬勃的珊瑚礁與海洋生物多樣性享譽國際，但塑膠汙染日益嚴重，對當地生態造成嚴重威脅。環保志工恩達亞（Giulio Endaya）說，「眾所皆知，海龜會吃下吸管和塑膠袋，魚也會吞進在海岸上分解的塑膠微粒。」

牛津大學「數據看世界」（Our World in Data）資料顯示，截至2022年4月，菲律賓是世界最大的海洋塑膠垃圾來源，占全球總量的36%。

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